Украина для Путина – кость в горле: либо проглотит, либо задохнется, утратив ее

Последние заявления Путина об Украине – это истерика, и надеяться на улучшение российско-украинских отношений в 2022 году напрасно / Reuters

Подводя итоги 2021 года, трудно оценить то, как изменились российско-украинские отношения за это время: отношений между Украиной и Россией сегодня нет, так что за год не могло ухудшиться то, чего нет.

Причиной такого положения дел является исключительно агрессия Российской Федерации. Москва не видит Украину независимым государством, Путин об этом неоднократно говорил и писал. Для него Украина – это историческая ошибка, которую надо исправлять. Именно поэтому он отказывается от контактов с Зеленским, не дает добро на контакты между Лавровым и Кулебой, а также тормозит любые шаги, которые могли бы считаться нормальной политикой в отношении Украины.

Мы имеем дело со страной, которая не хочет принимать нас такими, какие мы есть, а, следовательно, будет делать все для того, чтобы нас не стало. Нам нужно взять это за основу наших отношений с Россией и строить их соответствующим образом.

За 2021 год в позиции России в отношении Украины к лучшему ничего не изменилось. Напротив, степень агрессивности РФ только возросла. За 2021 год Россия дважды – в апреле и в ноябре-декабре – провоцировала всех, демонстрируя свою готовность прибегнуть к широкомасштабной агрессии против Украины, запугивала, шантажировала, выдвигала какие-то абсолютно неадекватные претензии и требования.

И в 2022 году эта тенденция никуда не исчезнет. Правда, есть один момент, который позволит изменить ситуацию – консолидированная позиция западных стран в отношении России. Если на переговорах между Россией и США или Россией и НАТО, коллективный Запад четко и ясно даст понять Москве, что она может оставить при себе свои "хотелки", у нас будет шанс, что следующий год станет годом определенных изменений. Вряд ли эти изменения будут революционными, но они будут ощутимыми.

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Нам не стоит рассчитывать на позитивные изменения в двусторонних украинско-российских отношениях в 2022 году, потому что это не входит в планы Путина. Более того, скорее всего, ситуация будет только ухудшаться, потому что последние заявления Путина – это какая-то истерика. Эта истерика свидетельствует о том, что для Путина тема Украины – это кость в горле. Вопрос лишь в том, сможет ли он от этой "кости" избавиться, или, не проглотив ее, этот Кощей Бессмертный задохнется и умрет.

Решится ли Россия в 2022 году на широкомасштабную агрессию против Украины? Адекватные люди понимают, что, если РФ начнет откровенную военную кампанию против нашей страны, цена для нее самой будет слишком большой. Но перед нами не адекватная страна, она не живет так, как живут другие цивилизованные страны мира. Поэтому логика здесь не будет работать – будет работать только "способность дать по зубам".

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Следовательно, если украинцы продемонстрируют, что несколько десятков миллионов людей поднимутся с оружием в руках на защиту родины, у Путина, Шойгу и всей, извините за слово, околопутинской шоблы появится понимание, что этот шаг будет иметь совсем не те последствия, на которые они рассчитывают.

Никакие гарантии никаких стран мира не весят столько, сколько весит ответ, который готов дать России сам украинский народ.

Если бы украинская власть начала работать смелее и эффективнее в этом плане, то у Путина очень быстро исчезло бы желание искать себе приключений, потому что эти приключения будут стоить ему очень дорого. Путину нужно это объяснить не тезисами о том, что, если он начнет операцию, мы ему "покажем кузькину мать", а реальной готовностью всей Украины подняться на противостояние России. Путин должен понять, что в случае наступления России на Украину из каждого окна на оккупанта будут сыпаться не цветы, а град пуль – РФ сюда сможет зайти, но уже никогда не выйдет, или всех их отсюда вывезут в деревянных ящиках. Недаром в Москве недавно появились инструкции относительно того, как обустраивать братские могилы…

Понимание российскими властями того, что в случае масштабной операции против Украины такие братские могилы будут по всей России, будет важным элементом сдерживания российской орды.

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Данные о том, что на руках у украинцев 5 миллионов единиц незарегистрированного оружия, являются очень показательными. Неслучайно об этой цифре заговорила даже госпожа Захарова – она, как и все, кто планирует подобную операцию против Украины, прекрасно понимают, что это значит.

Кроме того, Москве не следует забывать, что в Украине есть, как минимум, полмиллиона человек, которые прошли через войну и военные учения, которые умеют стрелять, причем делают это метко. Готовность украинского народа встать на защиту страны – это главная гарантия нашей безопасности. И здесь не важно, будет ли украинская власть активной, или нет…

Следовательно, если Путин не будет достаточно адекватным и попытается реализовать эту военную авантюру против Украины, его окружение, которое кое-что в военном деле понимает, подскажет ему, что это будет началом и его личного конца, и конца Российской империи.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины, специально для Главреда