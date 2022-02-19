Украина ближе к достижению своих целей в войне, нежели Кремль своих / Reuters

В Кремле опять зачесались...

или стреляли, стреляем и будем стрелять...

Орки опять начали палить на Донбассе, причём достаточно интенсивно, и даже попали по детскому садику в Станице Луганской.

Ну, вполне ожидаемо...

После отказа Путина "выходить из Минских соглашений"...

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это стало практически неизбежным...

В этом контексте стоит, наверное, подумать о том... чем это очередное обострение может закончиться по итогу.

Для Кремля - ничем хорошим.

Да, Зеленский "захотел поговорить" с Путиным по телефону.

Тот отказался... Но в нынешнем контексте, желание президента Зеленского, скорее всего, носило ритуальный характер, нежели было действительным желанием "уговорить Путина остановиться".

По одной простой причине - чем дальше Кремль втягивается в эскалацию на Донбассе, тем весомее и зубо-дробительнее становятся аргументы Киева в отношении очевидной агрессии Кремля.

Тактические цели сторон на данном этапе... ясны и понятны... причём, с обеих сторон.

Читайте такжеНе расслабляйтесьУкраина добивается, скажем так - "нивелирования" Минских соглашений в кремлёвской коннотации... Кремль же, пытается достичь прямо противоположного - при помощи этих же Минских соглашений всунуть в виде своих "автономных" обезьянников... "вовнутрь" Украины своеобразный "предохранительный механизм" против НАТО и собственно детонатор развала самой Украины, как независимого и суверенного государства.

В стратегическом отношении, достижения этих тактических целей позволит противоборствующим сторонам надеяться на выполнение своих главных целей войны...

Украине - отстоять собственную государственную независимость и суверенность, в первую очередь в отношении вектора своего внутреннего и внешнего развития. По крайней мере, на среднесрочную перспективу...

Кремлю, соответственно, прямо противоположного - превращения Украины в зависимую и управляемую им вассальную территорию... а то и прямого её поглощения...

На данном этапе - Украина ближе к достижению своих целей в войне, нежели Кремль своих... Именно потому, кстати и возник кейс с "широкомасштабным вторжением", как основной "козырный" элемент стратегии Кремля... а равно все эти "ультиматумы" и "требования" касаемо воображаемых "гарантий безопасности для РФ"...

Читайте такжеВыйти из "Минска" Украине было бы выгодно, но мы не можем сделать это первымиПричём, Кремль открыто и прямо заявляет... что если Украина согласится на исполнение "протоколов Минских подлецов" в их понимании и разумении, то вопросы с "требованиями гарантий безопасности со стороны НАТО" вполне могут быть сняты... Т.е. другими словами, в Кремле вполне себе чётко осознают, что НАТО на самом деле не представляет для них никакой особой угрозы... Альянс им нужен лишь в той части, что имеет возможность влиять на Украину, другими словами - заставить пойти навстречу пожеланиям Кремля.

Но фактор прямого военного запугивания и устрашения Украины со стороны Кремля оказался для него внИзапно... "не играбельным"…

Украина напрочь отказалась пугаться и идти на уступки... даже под угрозой Кремля "разнести" тут всё "вдребезги и пополам"…

…. Посему Кремль решил "за неимением гербовой, писать на простой бумаге"... т.е. - продолжать использовать своих дрессированных АбиЗян на Донбассе... с целью организации и начала очередного кипиша... и возможно, при необходимости пустить в ход собственные силы и средства в ограниченном масштабе под их флагом...

Именно с этих позиций следует рассматривать последние манёвры Кремля "по признанию ДНР\ЛНР", а также обострение орков непосредственно на фронте...

Читайте такжеПочему полномастабного вторжения России не будетСпровоцировать Украину ответить на эти обстрелы... вот главная цель и смысл последнего "оживления" бомбаских приматов. В своё время месье Саакашвили повёлся на такого рода провокации и получил "операцию по умиротворению" по сути, по всей территории Грузии.

В нашем случае... размах и масштабы планируемой российской операции будут зависеть от уровня готовности и боеспособности ОС... ей противостоять... А также, выдержки политического руководства Украины...

А за "технической стороной" - дело не станет. Использовать свои войска под маркой - "народной милиции Бомбаса" или под маркой лукашенковской армии... для Кремля, отнюдь не проблема.

Проблема состоит в другом...

Удастся ли спровоцировать Украину на то, что бы дать реальный повод для локальной операции на Донбассе... и удастся ли вообще настолько шатнуть власть в Киеве, что она согласится на "Минск"... ?

Пока всё это для Кремля не очень очевидно и под очень БОЛЬШИМ вопросом...