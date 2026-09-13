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Украина 30 лет искала себя: Андрусив о том, как новая идеология может всё изменить

Виктор Андрусив
13 сентября 2026, 08:10
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Военный эксперт анализирует результаты референдумов 1991 года и объясняет, почему расхождения в результатах голосования стали "родовой травмой" украинской государственности.
Украина 30 лет искала себя: Андрусив о том, как новая идеология может всё изменить
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В марте 1991 года большинство украинцев проголосовало за сохранение СССР, а уже через восемь месяцев - почти единодушно за независимость. Военный эксперт Виктор Андрусив анализирует эти, на первый взгляд, противоречивые результаты референдумов и приходит к выводу: в 1991 году Украина обрела государственность, не имея единой нации, а настоящим сообществом украинцы стали лишь в 2022 году. Публикуем первую часть его размышлений о новой идеологии Украины.

Новая идеология Украины: есть ли у нас шанс?

1.2. Украинская нация

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Существует очень много подходов и определений понятия "нация", но я выделяю одно, которое, на мой взгляд, может использоваться для всех: нация - это воображаемое сообщество. То есть это люди, которые считают себя единым сообществом, хотя никогда вместе не встречались. Причин считать себя сообществом может быть много. У кого-то это язык и происхождение, у кого-то - общая история, у кого-то даже просто гражданство. Но принцип тот же - "мы" являемся одним отдельным сообществом.

Были ли украинцы единым сообществом в 1991 году, когда рождалось наше государство?

Советский Союз доживал свои последние дни, поэтому властная верхушка решила провести референдум. На голосование пришли 31 млн украинцев, и 70,5 % проголосовали... за сохранение Советского Союза. Именно так, этот референдум состоялся 17 марта 1991 года. В нашей историографии стараются не упоминать этот референдум или же представляют его как сфальсифицированное советское явление. Но я не разделяю такого мнения, и вот почему. Результаты этого референдума на Западе Украины выглядят достаточно честными: Львовская область - 16 % (за сохранение СССР), Ивано-Франковская - 18,2 %, Тернопольская - 19,3 %. А вот примеры других областей: Донецкая - 84,6 %, Днепропетровская - 77,6 %, Запорожская - 79,8 %, Николаевская - 85,2 %.

Всего через 8 месяцев происходит невероятная смена позиции украинцев, и 1 декабря 1991 года уже 90,3% высказались за независимую Украину. Однако результаты голосования по регионам снова выглядят странно. Если с западными областями всё понятно - здесь Львовская область теперь набрала 97%, Ивано-Франковская - 98%, Тернопольская - 98% - А вот в остальных результаты точно такие же, как в марте: Донецкая область почти в таком же количестве выступила за независимость - 83,9 %, Днепропетровская - больше, 90 %, Запорожская - 90 %, Николаевская - 89 %. Итак, теперь вопрос: как так получилось, что эти густонаселённые области Украины дружно голосовали за сохранение Советского Союза, а через 8 месяцев - за независимость?

Ответ прост - это не было сознательным самостоятельным голосованием. Им руководили "красные директора" и советская номенклатура, у которых и не было никакой альтернативы в этих регионах. Именно изменение их позиции и определяло изменение результатов голосования. А почему они её изменили, мы поговорим в разделе об элите. Большинство украинцев не считали себя украинцами, и выбор в пользу независимости не свидетельствовал о национальном самосознании. Это означает, что наше государство рождалось без единого сообщества, то есть без нации. Западные области представляли себя единой нацией, а остальные просто слепо следовали за системой. И все вместе мы не представляли себя единым сообществом.

Эта проблема стала "родовой травмой" нашего государства, которое обрело независимость, не имея единой нации. И когда мы почти 30 лет ломали голову над тем, почему у нас ничего не получается, как у поляков или других соседей, - ответ лежал именно здесь. У них государства восстанавливались, имея целостное национальное сообщество, а у нас - нет. И 30 лет нашей Независимости были путем не к сильному государству, а к единой нации, которая по-настоящему стала таковой только в 2022 году.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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