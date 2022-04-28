Угроза от Российской империи закончится не с Путиным, а только вместе с ней самой

Путин собрался прибрать к рукам не только Украину, но и всю Европу / Фото Reuters

Путин оказался настоящим преемником Ельцина на троне полусгнившей, но грезящей о возрождении империи. Путинский курс на имперскую экспансию начался ещё при его предшественике. Причём, такими же преступными методами.

Ихтамнеты в Абхазии, интервенты в Приднестровье, преступление против человечности в Чечне, наглый выпендрёж в Приштине. Все это было прологом к нынешнему безумию.

Были у Ельцина и совершенно путинские мечты о господстве в Европе, о том, чтобы вытеснить оттуда США и стать гегемоном старого континента. Он пытался уговаривать Клинтона: "Об одном прошу: отдай Европу России. США не в Европе. Европой должны заниматься европейцы... Можешь брать все другие страны и защищать их безопасность. Я возьму Европу и обеспечу безопасность ей... Билл, я серьезно. Отдай Европу Европе. Европа еще никогда не чувствовала себя ближе к России, чем теперь".

Ничего не напоминает? Этот пьяный бред Ельцина трезвый Путин пытался навязать американцам с помощью прошлогоднего ультиматума о "гарантиях безопасности".

Именно покорение Европы - его стратегическая цель, первый этап реализации которой - вторжение в Украину.

Ельцин просил, а не требовал, не мог вести столь амбициозную имперскую политику только потому, что у него не было для этого экономических ресурсов (помните тогдашние цены на нефть), страна не успела преодолеть последствия краха советской системы, а сам он был пьян и болен. Как только экономика встала на ноги и ресурсы появились, империя пошла в новое кровавое наступление. Ельцин к тому времени давно ушёл в мир иной. На его место встал Путин.

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