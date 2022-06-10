Угроза ЕС и НАТО: почему Россия хочет отменить независимость Литвы

Россия решила не останавливаться только в Украине / Reuters

В Госдуму России был внесен законопроект, предусматривающий отмену постановления Государственного Совета СССР о признании независимости Литовской Республики.

Россия применяет свою привычную тактику шантажа. Этим она пытается решить несколько задач.

Во-первых, для внутреннего рынка это - продолжение тезиса о пересмотре результатов распада СССР. Ведь официальная российская идеология исходит из того, что это - крупнейшая геополитическая катастрофа и это решение необходимо дезавуировать. Но понятно, что это-заявка на очередной этап того самого пересмотра результатов распада СССР.

Во-вторых, это - завуалированная угроза ЕС и НАТО. Мол, смотрите, мы будем считать Литву своей территорией и это как бы объявление готовности в любой момент напасть на эту территорию для того, чтобы ее "вернуть в состав СССР" (хотя его уже давно не существует). Тем более, что такую же тактику Россия уже использовала по отношению к Украине.

По большому счету, несмотря на все свои воинственные заявления, понятно, что завоевать Украину, захватить Киев и установить здесь свою власть у России не получится. Поэтому пока что тактическая цель России такая - любой ценой добиться переговоров и подписания условного Минска-3 с закреплением за собой, пусть и неформально, оккупированных территорий Украины.

Мы знаем, что президент Зеленский решительно отвергает соответствующие идеи и отмечает, что основанием для переговоров с Россией может быть только отвод российских войск на линии по состоянию на 23 февраля текущего года. Но Россия не оставляет намерений как-то протиснуть свое видение и попытаться таким образом выиграть время, подписать Минск-3, собрать новые ресурсы и попытаться взять реванш в этой войне.

Поэтому сейчас они в очередной раз пытаются повысить ставки, угрожают расширить конфликт дальше, не только на территории Украины, но и в странах ЕС и НАТО для того, чтобы заставить всех сесть за стол переговоров и заставить подписать выгодное для России перемирие.

Читайте такжеВоенный эксцесс, или Почему Путин прямо не сможет напасть на Польшу или ЛитвуМы видим, что есть недвусмысленные заявления со стороны представителей отдельных стран, таких как Франция, Германия, Италия. И видимо Россия отталкивается именно от этого. Именно поэтому Россия активизировала всю свою агентуру в Европе - все постоянно выступают с идеей о том, что нужно как можно скорее прекратить огонь и заморозить конфликт, что отвечает интересам России.

Так или иначе все будет упираться в позицию Украины, которая демонстрирует, что ни на какие заморозки идти не готовы. Потому что замороженный конфликт - это лишь отсрочка войны, причем далеко не факт, что в новой войне Россия не сможет подготовиться еще лучше.

Но главное, что у Украины есть много влиятельных союзников, как, например США и Великобритания, которые не входят в ЕС, но являются определяющими государствами НАТО. Поэтому вряд ли какие-то подобные планы России будут реализованы.

Петр Олещук, политолог , преподаватель КНУ ім. Тараса Шевченко, специально для Главреда