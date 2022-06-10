УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Угроза ЕС и НАТО: почему Россия хочет отменить независимость Литвы

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

10 июня 2022, 09:19

Россия применяет свою привычную тактику шантажа. Но вряд ли планы РФ будут реализованы.

НАТО, Россия, РФ
Россия решила не останавливаться только в Украине / Reuters

В Госдуму России был внесен законопроект, предусматривающий отмену постановления Государственного Совета СССР о признании независимости Литовской Республики.

Россия применяет свою привычную тактику шантажа. Этим она пытается решить несколько задач.

Во-первых, для внутреннего рынка это - продолжение тезиса о пересмотре результатов распада СССР. Ведь официальная российская идеология исходит из того, что это - крупнейшая геополитическая катастрофа и это решение необходимо дезавуировать. Но понятно, что это-заявка на очередной этап того самого пересмотра результатов распада СССР.

Во-вторых, это - завуалированная угроза ЕС и НАТО. Мол, смотрите, мы будем считать Литву своей территорией и это как бы объявление готовности в любой момент напасть на эту территорию для того, чтобы ее "вернуть в состав СССР" (хотя его уже давно не существует). Тем более, что такую же тактику Россия уже использовала по отношению к Украине.

По большому счету, несмотря на все свои воинственные заявления, понятно, что завоевать Украину, захватить Киев и установить здесь свою власть у России не получится. Поэтому пока что тактическая цель России такая - любой ценой добиться переговоров и подписания условного Минска-3 с закреплением за собой, пусть и неформально, оккупированных территорий Украины.

Мы знаем, что президент Зеленский решительно отвергает соответствующие идеи и отмечает, что основанием для переговоров с Россией может быть только отвод российских войск на линии по состоянию на 23 февраля текущего года. Но Россия не оставляет намерений как-то протиснуть свое видение и попытаться таким образом выиграть время, подписать Минск-3, собрать новые ресурсы и попытаться взять реванш в этой войне.

Поэтому сейчас они в очередной раз пытаются повысить ставки, угрожают расширить конфликт дальше, не только на территории Украины, но и в странах ЕС и НАТО для того, чтобы заставить всех сесть за стол переговоров и заставить подписать выгодное для России перемирие.

Читайте такжеВоенный эксцесс, или Почему Путин прямо не сможет напасть на Польшу или ЛитвуМы видим, что есть недвусмысленные заявления со стороны представителей отдельных стран, таких как Франция, Германия, Италия. И видимо Россия отталкивается именно от этого. Именно поэтому Россия активизировала всю свою агентуру в Европе - все постоянно выступают с идеей о том, что нужно как можно скорее прекратить огонь и заморозить конфликт, что отвечает интересам России.

Так или иначе все будет упираться в позицию Украины, которая демонстрирует, что ни на какие заморозки идти не готовы. Потому что замороженный конфликт - это лишь отсрочка войны, причем далеко не факт, что в новой войне Россия не сможет подготовиться еще лучше.

Но главное, что у Украины есть много влиятельных союзников, как, например США и Великобритания, которые не входят в ЕС, но являются определяющими государствами НАТО. Поэтому вряд ли какие-то подобные планы России будут реализованы.

Петр Олещук, политолог , преподаватель КНУ ім. Тараса Шевченко, специально для Главреда

война в Украине Литва Госдума РФ Петр Олещук
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:26

ВСУ ликвидировали на Запорожье много техники врага: 17 оккупантов поедут домой в гробах

10:24

В Путина "забивают" гвозди: в храмах Японии делают куклы вуду и прибивают к деревьямВидео

10:04

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2022: Ракам – опасные интриги, Девам – важные встречи, Скорпионам – завистьВидео

09:34

Мощные взрывы на Днепропетровщине: войска РФ обстреляли ракетами три общины области

09:32

США отреагировали на "смертный приговор" иностранцам в "ДНР": "уважайте права военнопленных"Видео

Реклама
09:31

Шольц не отправит Украине оружие – военный экспертВидео

09:19

Угроза ЕС и НАТО: почему Россия хочет отменить независимость Литвымнение

08:59

Беларусь стягивает на границу с Украиной спецбригады внутренних войск МВД — ГенштабВидео

08:45

Боятся ВСУ: целое мотострелковое подразделение РФ отказалось воеватьВидео

08:29

Украинская авиация разбила позиции оккупантов в пяти населенных пунктах на ХерсонщинеВидео

07:55

ВСУ отбили штурм и отодвинули врага в двух местах на Донбассе – ГенштабВидео

07:12

Бои на истощение: Подоляк объяснил тактику ВСУ в битве за СеверодонецкВидео

06:32

РФ будет трудно захватить Славянск: они столкнутся с проблемами на Северском Донце – ISWВидео

06:31

Зерновой коридор из Украины: почему Россия не даст ему ходмнение

06:20

45 гривен за доллар: украинцев предупредили о катастрофическом валютном курсеВидео

05:50

План Путина – уничтожить Украину, а Италия, ФРГ и Франция могут уговаривать сдаться – политологВидео

05:20

Почему выпадают ресницы: топ-5 главных причин

04:40

Сильнейшая засуха, мощные ливни и град: синоптики рассказали, какой будет погода в июле в УкраинеВидео

04:05

Гороскоп на неделю 13-19 июня: Девам – расставание, Весам – враги, Водолеям – личное счастьеВидео

03:45

Накроет максимальная жара: украинцев предупредили о летней аномалии и назвали срокиВидео

Реклама
03:32

"Пополнили запас боеприпасов": военный эксперт предупредил о новых ракетных ударах с Черного моряВидео

03:10

Самые вкусные малосольные огурцы за 5 минут: идеальный рецепт для каждой хозяйкиВидео

01:32

Враг сам будет убегать: Маломуж объяснил, как ВСУ могут вызволить Херсон и Мелитополь без штурмаВидео

00:51

Приметы на 10 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

09 июня, четверг
23:56

СМИ назвали две страны ЕС, которые против предоставления Украине статуса кандидата

23:21

Есть ли угроза нового наступления россиян на Киев: ответ МВДВидео

22:49

Рашисты беспощадно бьют из Градов по Золочеву: погибла женщина, много раненыхВидео

22:44

"Забросали снарядами": оккупанты уничтожили один из символов СеверодонецкаВидео

22:18

Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ уничтожили десятки оккупантов и склад с БКВидео

22:04

Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной - СШАВидео

21:56

Пионы в вазе будут стоять месяц: что нужно сделать, чтобы цветы не вялиВидео

21:33

"Мрут как мухи": оккупанты отвели от Северодонецка подразделения с "боевыми бурятами"Видео

21:30

Опасно даже в укрытиях: Лисичанск обстреливают большим калибром, пробивает бетонВидео

21:26

Санкции давят: российский олигарх хочет получить украинское гражданствоВидео

21:22

Уход войск РФ и переброска боевиков "ДНР": на Запорожчине объяснили ситуацию у МелитополяВидео

21:12

Остались одни обломки: украинский самолет сбил российскую ракету в небе над Сумской областьюФотоВидео

20:59

Оккупанты пошли в атаку: пытаются полностью захватить Запорожскую областьВидео

20:54

РФ убивает и терроризирует украинцев: Арестович разнес Запад за затягивание поставок оружия УкраинеВидео

20:40

Россияне в восторге от уровня жизни на Херсонщине и перевозят туда родныхВидео

20:37

"Африканская" жара и сильные ливни: синоптики предупредили о резкой смене погодыВидео

Реклама
20:33

Фекалии Путина за рубежом собирает в чемодан сотрудник ФСО – Paris MatchВидео

20:10

Приметы на 11 июня: что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу и как не попасть в бедуВидео

19:54

Рашисты продвинулись к Камышевахе, но были разгромлены под Северодонецком - ГенштабВидео

19:51

ВСУ перешли в наступление на нескольких направлениях: в Генштабе раскрыли деталиВидео

19:42

Страшный сон российских силовиков стал реальностьюмнение

19:40

В Британии отреагировали на "приговор" британским гражданам в "ДНР"Видео

19:30

Ракеты Harpoon уже на боевом дежурстве ВСУ: ЧФ отошел, чтобы не пойти по пути "Москвы" – РезниковВидео

19:28

Три страны ЕС против кандидатства Украины - СтефанишинаВидео

19:24

Под Славянском артиллеристы ВСУ разгромили позиции РФ: рашисты считают потериВидео

19:20

"Тут даже медуз нет": как выглядит "вымершая" Кирилловка из-за оккупантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять