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Удобный повод для развязывания войны

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

14 декабря 2021, 08:20

В России начались массовые репрессии - больше ста украинцев задержаны за один день по абсурдным обвинениям.

Россия, силовик
В России начались массовые репрессии / Reuters

С наступающим новым (37-м) годом!

В умеренно оппозиционной среде было принято успокаивать себя - ну, всё-таки, пока не 37-й год. Дождались. В России начались массовые репрессии (больше ста человек задержаны за один день) по абсурдным обвинениям, очевидно липовым делам "врагов народа", "иностранных наймитов" в стиле 37-го.

Чекисты по ежовским лекалам сварганили дело некого "подрывного центра" МКУ. В роли троцкистско-зиновьевских извергов - украинцы. Нового Троцкого зовут скромно - Краснов. Как и положено, он руководит врагами народа из заграницы и подстрекает их к страшным преступлениям, например, как сообщает ФСБ, "члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили в Украину".

Из сообщения ТАСС:

"13 декабря. Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "МКУ. Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, объявленным в международный розыск и действующим под покровительством украинских спецслужб.

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В числе задержанных сторонников "МКУ" установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения. Целью мероприятий являлось пресечение инспирированной Красновым в различных регионах Российской Федерации акции, в рамках которой его сторонникам посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств".

Сравните:

Читайте такжеКремль не хочет завоевывать Украину"Троцкисты и зиновьевцы по прямым указаниям Л.Троцкого, полученным объединенным центром через специальных агентов, сосредоточили всю свою враждебную деятельность против ВКП(б) и советского правительства, главным образом, на организации террора в отношении их виднейших руководителей".

(Из обвинительного заключения по делу "Объединённого троцкистско-зиновьевевского центра").

Не удивлюсь, если следующим шагом украинцев обвинят в подготовке покушения на новых "виднейших руководителей" во главе с самим "наивиднейшим". Удобный подвод и для массовой пропагандистской мобилизации, и для развязывания войны.

viber
ФСБ вторжение России Игорь Эйдман
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