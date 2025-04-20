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Удары РФ по городам Украины: что задумал Путин

Алексей Копытько
20 апреля 2025, 08:10
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Передаём товарищу Виткоффу и другим товарищам.
Удары РФ по городам Украины: что задумал Путин
Война в Украине и Трамп / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС Украины

Удары России баллистическими ракетами по Харькову (есть погибший, более 100 раненых, в т.ч. 9 детей) – это, надо полагать, от особой любви к "русскоязычному региону"? Как и аналогичные удары по Днепру, Одессе, Николаеву и другим городам.

А я-то думал, что это очередная "ошибка"…

Уничтоженный в щебень и заваленный русскими и русскоязычными трупами Донбасс – это высшая степень российской любви? Иначе не объяснить.

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Так вот. Передаём товарищу Виткоффу и другим товарищам.

1.Неуместной болтовнёй на тему региональных особенностей Украины сегодня были де-факто отрезаны и переданы России северные и часть восточных районов Казахстана, Нарва в Эстонии, половина Латвии, Беларусь, Молдова и разное по мелочи. Когда РФ атакует эти территории, вы знаете, кого благодарить среди прочих.

2. Чушь, которую несут в эфир американские (да и европейские) деятели относительно "русскоязычных регионов", годами пестовалась разнообразными "советологами" и "русистами", которые ничего не понимают в Украине.

А понять им надо следующее. И как можно скорее.

Этнические русские в Украине и русскоговорящие украинцы в массе категорически НЕЛОЯЛЬНЫ России и в гробу видали Путина. Количество ждунов и "болота" лишь подтверждает этот факт: оно несопоставимо меньше того, что навязывают как данность.

Подлость российских болтунов, их западных подпевал, а также наших отечественных идиотов, в том, что они подменяют естественное стремление пользоваться бонусами от близости якобы стремлением быть "под Россией". Особенно – после 2022 года. Это две большие разницы.

Чтобы это понять, достаточно приехать, например, в Харьков и послушать, что и как глубоко интеллигентные и высокообразованные харьковские дамы говорят своим родственникам и бывшим друзьям в России. Чего они им желают на чистом русском языке.

Россиянам это как раз хорошо понятно. Ибо в наших воспитанных великим украинским писателем Николаем Гоголем культурах предатель хуже врага.

Запомните. Запишите. И многократно повторите.

Если бы русские в Украине и русскоговорящие украинцы были лояльны РФ и Путину, то авангард российских войск из наиболее боеспособных и могучих украинских соединений ещё летом 2022 г. стоял бы по Дунаю. А мелкие пособники Кремля типа Орбана и Фицо были бы утоплены в этой великой реке за недостаточное усердие в деле построения "русского мира".

Но это категорически не так. А совсем наоборот.

Хотя я верю, что такое возможно.

По описанной Гоголем причине.

Если не только русскоговорящие, а все украинские регионы поймут, что кто-то решил за нашей спиной договориться с Россией ценой крови украинских детей, будут очень неприятные для злодеев сюрпризы.

Никакой войны "до последнего украинца" не будет. Потому что многие сантименты растаяли как дым. А на некоторые "озабоченности" вообще плевать.

Слишком много боли.

Поэтому надо просвещать виткоффоф и коллективно бить по рукам тех, кто кличет в Европу беду.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине баллистические ракеты Алексей Копытько
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