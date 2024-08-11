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Удары по Украины в начале августа: что задумали россияне

Александр Коваленко
11 августа 2024, 06:10
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Судя по первой неделе августа, применение fpv-дронов кардинальным образом количественно не изменилось.
Дрон, атака дронов, свет
Удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, pixabay.com

Применение РОВ Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ "Ланцет" за первую неделю августа…

За первую неделю августа 2024 российские оккупанты применили 111 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых 105 было сбито.

Это высокий показатель, но не рекордный. Напомню, что за первую неделю июля было применено 95 дронов. В целом, никаких предпосылок тому, что август может стать рекордным месяцем по пускам Shahed-131/136 – нет.

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Полёты транспортной авиации КСИР в Москву в пределах обычного трафика, а каких-либо сообщений о повышении производства и выдачи готовой продукции на заводе в Алабуге (Татарстан) не поступало.

Применение РОВ fpv-дронов.

Напомню, что в июле РОВ установили рекорд по применению fpv-дронов – более 11 000! Судя по первой неделе августа, применение fpv-дронов кардинальным образом количественно не изменилось.

В течение первой недели августа российские оккупанты применили около 2 500 fpv-дронов, или, в среднем, более 350 в сутки, что немного ниже показателя за первую неделю июля, когда применение составило более 2 600.

Напомню, что ранее среднестатистический показатель применения fpv-дронов в сутки у РОВ сохранялся в пределах от 250 до 300 в сутки, сейчас же он уверенно составляет, либо выходит за пределы 350.

Так же, стоит напомнить и о том, что Китай, якобы, намерен с 1 сентября значительно сократить экспорт fpv-дронов в страны, которые могут их использовать для войны, либо терроризма. Если Пекин придержится данной позиции, то это серьёзно повлияет на применение fpv-дронов российскими оккупантами, хотя и на наши показатели так же будет иметь влияние.

ББ "Ланцет".

Барражирующий боеприпас "Ланцет" в течение первой недели августа не продемонстрировал рекордов и сохранили средний показатель применений в сутки в пределах 10 ед, хотя и был пиковый показатель.

Так, в пятницу, 2 августа, РОВ применили около 30 ББ "Ланцет". Примечательно, что из 30 ББ "Ланцет" верифицировано только 1 успешное применение.

Напомню, что средний месячный показатель применения РОВ ББ "Ланцет" составляет 250 +/-10%.

Выводы.

В целом, выводы достаточно стандартны.

Первая неделя августа продемонстрировала высокую, но заурядную уже интенсивность применения Shahed-131/136.

В течение первой недели августа отметилось незначительное сокращение применения fpv-дронов.

ББ "Ланцет" – не смотря на пиковое применение в 30 ББ за сутки, в недельном объёме изменений не произошло и сохраняется в пределах 10 ед. в сутки.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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