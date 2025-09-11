Удары по Польше: новая реальность или пробный шар?

Главный козырь россиян на сегодня - редкоземельные металлы, которые россияне не могут добыть из-за технологической отсталости.

Щахеды в Польше появились накануне учений Запад 2025, анонсированного президентом США возможного разговора Трамп-Путин и через несколько дней после визита Путина в Китай (после визита Путин был в явном эйфоре). И все произошло на фоне заявления Медведева о "неправильных" границах Финляндии.

Пока мы не имеем ответа на один вопрос: "Насколько вероятно, что Китай дал добро на подобные вещи" (я больше сомневаюсь чем верю в нечто подобное, но это один из открытых вопросов на сегодня).

Несмотря на это можем высказать несколько очень предварительных замечаний.

1. Я считаю, что эта атака - пробный шар, проверка на реакцию мира. Как Запада так и, наверное, Китая. Трамп не сможет не среагировать. В конце концов официальное заявление Польши, которая впервые заявила о российской агрессии - это заявление направлено одному адресату - Трампу. Собственно, все дальнейшие действия россиян будут зависеть от этой реакции.

2. Главной версией россиян будет мантра, что это украинские дроны. Это уже запущено. Главная информационная угроза - западные СМИ, которые устами колумнистов-консервов, в той или иной степени тиражировать этот бред.

3. Путин судорожно ищет возможность поднять уровень собственной субъектности. Визит в Китай показал, что он эту самую субъектность существенно теряет, особенно на фоне того, что Китай становится практически монопольным покупателем последней надежды для российской нефти. Попытка качнуть 5 статью НАТО - это элемент этой самой попытки вернуть свою субъектность. Дело в том, что Путин сейчас загнан в определенный геополитический угол: у него есть два варианта: либо расторговаться с США и снять санкции (но тут главный противник Европа, которая требует остановки войны и не только). Второй - упасть в объятия Китая.

4. Главный козырь россиян на сегодня - редкоземельные металлы, которые россияне не могут добыть из-за технологической отсталости. Они пробуют их расторговать между США, которым они нужны и Китаем, который не хочет, чтобы россияне начинали их добычу, пока Китай на 100% не будет владеть месторождениями. Поэтому эта стратегия Путина - это исключительно стратегия затягивания времени. А теперь еще и попытка эскалации в надежде, что Запад и Трамп просто промолчат.

5. Сознательно или не сознательно (скорее второе), но Путин ускоряет переговоры США-Китай, где Китай имеет все шансы стать той страной, которая будет усмирять Путина. Даже, если Китаю ничего не было известно о сегодняшней атаке - она выгодна Пекину с точки зрения будущих переговоров.

И напоследок: не переживайте, до третьей мировой еще очень далеко.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

