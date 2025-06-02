Удары по аэродромам: почему никакого ядерного ответа не будет

Эта история полностью меняет будущее всех возможных партизанских войн. Со всеми вытекающими последствиями для нашей войны.

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1. Российские паблики начинают разгонять истории об ответном ядерном ударе. Это блеф. Путин трус. И он понимает, что такой удар уничтожит и его.

2. Возможен ли удар Орешником? Если и возможен, то он не будет массовым.

3. По уровню унижения эта история близка к посадке самолета Рустом на Красной площади в конце 80-х. Тогда одна из центральных газет вышла с заголовком: "Почему никто не застрелился". В этот раз никто не застрелится, но и таких заголовков не будет. Если коротко: российские власти проглотят. Так же, как проглотили крейсер Москва, Крымский мост и Курскую область. И дальше будет говорить о том, что цели "СВО будут достигнуты". Кадровых изменений на верхах не будет также.

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4. Российские военкоры уже окрестили сегодняшний день российским Перл Харбором. Пока трудно сказать, сколько самолетов пострадало и как это повлияет на боевое состояние российской авиации (да и я здесь не специалист). Я могу лишь сказать, что эта история, в отличие от Перл Харбора, никак не повлияет на желание россиян подписывать контракты. И, что не менее важно, россияне не имеют возможностей восстановить потерянные самолеты. Напомню, что поврежденный в Беларуси полтора года назад А-50 до сих пор ремонтируется.

5. Эта история полностью меняет будущее всех возможных партизанских войн. Со всеми вытекающими последствиями для нашей войны.

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Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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