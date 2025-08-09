Удары дронами за первую неделю августа: что готовит РФ

Это один из самых низких показателей недельных налётов, за последние месяцы.

https://opinions.glavred.info/udary-dronami-za-pervuyu-nedelyu-avgusta-chto-gotovit-rf-10688240.html Ссылка скопирована

Путин и атаки шахедов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Первая неделя августа показала довольно посредственные показатели по налётам на тыловую Украину такими средствами террора как дроны-камикадзе/приманки Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", а так применению ударных средств в зоне боевых действий. Но, обо всё по порядку.

Применение противником fpv-дронов в течение первой недели августа РОВ составило около 5 000 единиц. Это не рекордное количество, а скорее среднестатистическое для РОВ.

Напомню, что в прошлом месяце РОВ установили абсолютный рекорд применения fpv-дронов – более 23 500. В течение второй недели июля противник применил более 7 000 fpv-дронов, что стало абсолютным рекордом в недельном выражении.

видео дня

Поэтому, показатель в 5 000 единиц за первую неделю августа, выглядит, несколько смущающим. Хотя, вызван он может быть расходованием накопленного боекомплекта и этот спад не более чем временное явление.

ББ "Ланцет" традиционно серьёзных изменений не произошло, и РОВ применили в течение недели чуть более 70 ББ данного типа.

Дроны-камикадзе "Молния-2" за первую неделю августа были применены в количестве более 100.

Ударные дроны "Привет-82" в течение прошлой недели применялись, традиционно, в незначительном, единичном количестве.

Применение дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", то за первую неделю августа составило – 674, с 128 попаданиями.

Это один из самых низких показателей недельных налётов, за последние месяцы, но при этом с очень высоким показателем попаданий – 19%.

Диспропорция так же смущает, ведь применено противником было в 2 раза меньше дронов чем за первую неделю июля, а показатель ударов по целям сохранился на том же уровне. Такой показатель может быть обусловлен как изменением тактики применения Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", в попытке обойти зенитные дроны, что было вполне предсказуемо, так и применением РОВ реактивных Shahed-238.

Стоит отметить, что производство реактивных Shahed-238 действительно занимает больше человеко-часов и более трудо, энерго и финансово-затратное производство. Но, видимо именно на них сейчас РОВ и попытаются сделать ставку, разнообразив уже стандартный комбинированный набор Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред