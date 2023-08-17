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Ударное утро: о чём говорит уничтоженные вертолеты Ка-52 РФ

Александр Коваленко
17 августа 2023, 19:10
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Сейчас Ка-52 опять стали использовать как замену дефицитной артиллерии.
вертолет, Ка-52,
Вертолет Ка-52, / Коллаж Главред, фото wikipedia.org, ВСУ

Ударное утро и ударное продолжение дня для ударных вертолётов Ка-52 - два сбитых до обеда.

Один уничтожен в районе Бахмута, второй догорает в районе Роботино.

И этот падёж петухов кое о чём да говорит.

видео дня

Дело в том, что Ка-52, в отличие от Ми-28, получился весьма неплохим, но...

Ка-52 имеют на вооружении неплохие ПТРК "Вихрь", способные в дневное время суток поражать цели на расстоянии до 10 км, а в ночное до 6 км. Фактически, в таком ударном функционале они оказываются за зоной действия наших мобильных групп с ПЗРК, а благодаря полёту на сверхнизких и для наших средств ПВО.

Но, сейчас Ка-52 опять стали использовать как замену дефицитной артиллерии. Их подгоняют ближе к ЛБС и осуществляют пуск НАРами методом кабрирования. А у НАРа, в зависимости от модификации, максимальная дальность до 4 км и тут - привет петушок!

В июне, когда началось наше наступление, россияне попытались его остановить сконцентрировав максимум огневого потенциала и тогда у них в "вечный заглот" улетело 10 птичек. Понеся потери машин долговременного производственного цикла в $150 млн, от этой идеи отказались.

Российское командование постановило ограничить применение НАР кабрированием, сконцентрировавшись на "Вихрях". Но, видимо ситуация на фронте настолько поджимает, что РОВ возвращаются к давно испробованным граблям.

Ну, как говорится в таких случаях у российских лётчиков: "Вечного заглота!"

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

война в Украине Александр Коваленко
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