Удары по мостам изменили планы недоГитлера / Фото Reuters

Что произошло на Херсонском направлении.

За минувшие две недели оккупанты в авральном формате начали разворачивать одну из крупнейших ударных группировок с начала войны. Для этого даже пожертвовали Изюмским группировкой, которую все ждал захват Славянска и Краматорска, и выходом на рубежи Донецкой области.

Так что же случилось, что Путин так панически начал готовить широкое наступление там, где совсем его не планировал? Все просто - наши удары по мостам в очередной раз изменили планы недоГитлера. Базовым планом еще две недели назад был полный захват Донецкой области до зимы и предложение переговоров для Запада. Теперь "все переигралось".

После уничтожения мостов в Херсоне и Новой Каховке, 49 и 22 армии оккупантов могли попасть под полное уничтожение, поскольку даже отступать им было бы не как. Поняв, что разгром двух армий будет серьезным поражением, которое не удастся перекрыть прогрызанием нашей обороны - Путлер в авральном режиме начал перебрасывать все, что можно, на это направление. Чтобы был понятен масштаб - сейчас там находится 90% всех десантно-штурмовых войск россии.

Сейчас они готовят два удара именно на Кривой Рог и Запорожье, а не Николаев. Это связано с тем, что только взяв Кривой Рог и Запорожье, они смогут спасти логистику и свою правобережную группировку.

На самом деле, все это похоже на истерику, которая будет иметь следствием военную катастрофу для оккупантов. Взять два таких крупных города русская армия - не в состоянии. Они и небольшие города берут по полтора-два месяца, не то, чтобы взять хоть один большой уровня Кривого Рога или Запорожья.

Ну и с нами Бог. Дожди настолько сильные, что тяжелая техника не может нормально продвигаться в южных степях Украины.