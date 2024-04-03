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Удар по производству "Шахедов", как кофейная чашка холодной воды в жаркий день

Александр Кочетков
3 апреля 2024, 19:10
Только вспомните, какой фейерверк происходит в небе Израиля во время отражения воздушных атак! Ничего подобного в Белгороде и других городах агрессора нет.
Атака беспилотника на завод в Татарстане
Атака на завод в Татарстане / скриншот из видео

Не разделяю всеобщего восторга атакой наших беспилотников по заводу в Елабуге и НПЗ в Нижнекамске.

Да, удары произошли на пока что рекордной для нас дальности более 1000 км. Атаку, по крайней мере, на Елабугу, осуществлял аппарат самолетного типа, размах крыльев 4,6 метра, скорость 100-150 км/ч. Он очень похож на гражданский легкомоторный самолет, видимо, именно так его воспринимали рядовые россияне, которые видели полет, поэтому тревоги и не было.

Многие сразу вспомнили воздушную эскападу Матиаса Руста, и аналогия здесь вполне уместна: ПВО России не стало менее дырявым с тех советских времен.

видео дня

Однако подобный удар - это как кофейная чашка холодной воды в жаркий день: красиво, но мало.

Беспилотник, который атаковал производство "шахедов", промахнулся метров на двести, что на расстоянии 1200 км вполне естественно. С учетом того, что его боевая часть содержит вряд ли более 20 кг взрывчатки, непосредственно вражеское производство повреждений не получило. То есть, удар имеет в основном психологическое воздействие.

В НПЗ попадания есть, но повреждения не выглядят критическими.

А вот если бы на каждую цель с интервалом минут 15-30 заходили пять беспилотников, то вероятность поражения цели и значительного разрушения вражеского производства была бы значительно больше. А так враг уже предупрежден, эффект неожиданности потерян. Агрессор попытается усилить бдительность, для прикрытия завода в Елабуге будет использовать ЗРК и истребители, для которых такие большие и медленные беспилотники являются несложной мишенью.

Не исключаю возможности, что атаку на самом деле осуществляли несколько аппаратов, как и требовалось, просто на такую предельную дальность долетели не все. Но тогда были бы сообщения об обнаружении беспилотников, которые упали, но враг, по привычке, врал бы, что они сбиты. Таких сообщений нет.

Поэтому считаю, что лучше не гнаться за пиар-эффектом, не спешить, изготовить нужное количество аппаратов и наносить массированные удары.

Попутно несколько слов о воздушных атаках Белгорода. Не знаю, действительно ли РДК или другие российские силы сопротивления осуществляют атаки этого города с помощью РСЗО "Вампир". Но мое внимание привлекли постоянные отчеты российских властей, что большая часть ракет сбивается местной ПВО.

С технической точки зрения это глупость и дезинформация.

Диаметр ракеты у такой РСЗО 12 см, длина около 3 метров. На подлете к цели она имеет скорость 2000 км/ч - больше скорости звука. К тому же, двигатель ракеты в это время уже выключен, инфракрасные головки наведения ЗРК не будут работать. Поразить такую стремительную узкую трубу - ненаучная фантастика. Или случайность. Потому что это все равно, что попасть стрелой в стрелу, да еще и в полете, даже Робин Гуд не смог бы.

Такое было бы возможным, если Белгород прикрывала система класса "Железный купол", как у Израиля. Но там очень развитая система радиолокационных станций, мощное компьютерное вычисление траекторий целей и много оперативных ЗРК. Только вспомните, какой фейерверк происходит в небе Израиля при отражении воздушных атак! Ничего подобного в Белгороде и других городах агрессора нет и в ближайшее время не будет. Так что врут, как всегда.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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