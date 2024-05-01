Удар по Одессе: зачем россияне впервые ударили запрещенным оружием по людям

Террор против гражданского населения для российских оккупантов остаётся приоритетным.

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Удар по Одессе / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео, Сили обороны Юга

Относительно ракетного удара по Одессе...

На сегодняшний день уже известно о том, что по Одессе был нанесён удар баллистической ракетой, типа 9М723 ОТРК "Искандер" с боевой частью кассетного типа. Это первый случай, когда оккупанты наносят удар по Одессе баллистической ракетой с касетной БЧ.

Вчера, ряд наблюдателей решили, что было сбитие данной ракеты, ошибочно приняв раскрытие БЧ за поражение её ЗУР. Тем не менее, очевидно, что российские оккупанты пошли на совершение кровавого преступления, аккурат после Вербного воскресенья, намеренно.

видео дня

Кассетные БЧ применяются при намерении поразить большое скопление живой силы, либо техники противника. Суть таких БЧ - нанесение удара по большой площади, что вчера и произошло в Одессе. Только удар был нанесён не по военным объектам, а по гражданским. Причём, поражающий эффект был усилен наличием шрапнели в суббоеприпасах.

Российское командование прекрасно знало, что в этой локации нет военных объектов, а даже если бы и были, то по ним логичнее бить осколочно-фугасными БЧ проникающего, бетонобойного типа. Но нет. Выбраны были именно кассеты, причёмс усиленным поражающим эффектом.

Это в очередной раз показывает то, что террор против гражданского населения для российских оккупантов остаётся приоритетным настолько, что им не жалко на него тратить дорогие и непростые в производстве 9М723. Убийства ради убийства, терор и паника - вот основная цель РОВ.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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