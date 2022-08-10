Удар по Крыму: как сдулся главный козырь Кремля - ядерный шантаж

Вчерашние события в Крыму стали оглушительным ударом по кремлевской хунте / Фото УНИАН

Рубрика "Шеф, сдается мне мы обделались" или "Бобик сдох"

Вчерашний удар по Крыму и отсутствие внятной реакции орков на него сродни Армагеддону:

Военные последствия

1. Уничтожен аэродром, с которого происходила бомбардировка Юга нашей страны с самолетами и пилотами. Пилот - это товар штучный. Его по объявлениям в сортирах не наберешь. Минимум 5 лет нужно готовить.

2. Судя по всему, это была промо-кампания ракеты украинского производства "Гром-2", что является неприятным сюрпризом для орков и их лоббистов в Вашингтоне, которые отчаянно тормозили поставки американских ракет.

Политические последствия:

1. Отсутствие реакции на удары по территории Крыма, которые орки считают "своим" и обещали применить ядерное оружие (либо другое страшное обычное оружие) для его защиты, говорит о том, что сдулся главный козырь Кремля - ядерный шантаж.

2. Лоббисты Кремля в США и ЕС потеряли главный козырь, чтобы оправдать торможение поставок оружия в Украину. "Третьей мировой" как они пугали всех на Западе в результате освобождения территории Украины не будет.

3. Сторонники Кремля в мире либо те, кто прятались за нейтральностью (Китай, Индия и т.д.) поняли, что клиент спекся. Поддерживать его себе дороже. Скорей всего будут еще активней сворачивать сотрудничество. Не удивлюсь, если резко увеличится желающих нам помогать, что самим не остаться в политической изоляции из-за тонущего Титаника.

4. Угрозы взорвать ЗАЕС тоже становятся больше блефом, чем реальность. Это тоже ядерный шантаж. Во-первых, судя по тому, что говорят специалисты, это почти невозможно сделать. Во - вторых, тот кто будет отдавать приказ будет помнить о Крыме и отсутствия реальной реакции на удар по нему. Найдут и могут сделать очень много неприятных вещей с ним. Хотя, я не исключаю, что взрывы таки будут, но как в Чернобыле не получится.

5. Смысла в "референдумах" нет никакого теперь. Они могут провести его хоть завтра. Дальше, что? Присоединять к России? А смысл, если это не защищает от атак нашей Армии?

Внутренняя политика России

1. Элите России понятно, что "Акела промахнулся". Значить пора сливать в унитаз.

2. Это чудовищный удар по моральному состоянию армии орков. Пропагандисты могут двадцать раз рассказывать, что ничего в Крыму не было, но они то знают, что было. И вряд ли им понравилась реакция на это.

3. Ватникам все трудней пояснять очевидные провалы. И они начнут задавать вопросы и подозревать в предательстве руководство страны, что есть очень хорошо. Доверие к Путину - это все на чем держится его власть и вообще властная конструкция России.

Слава Украине! Слава ЗСУ!