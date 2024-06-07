УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Удар по коллективному западу: что имел в виду Путин

Вадим Денисенко
7 июня 2024, 08:10
257
Остановка войны при Путине возможна теперь при двух сценариях: полное уничтожение Украины.
Удар по коллективному западу: что имел в виду Путин
Путин сделал громкое заявление / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Заявления Путина для иностранных СМИ и, в частности, обещание наносить асимметричные удары в ответ на разрешение Запада применять оружие по российским объектам, сразу вызвало волну размышлений о поднятии ставок.

Это и да, и нет. Да, потому что формально он до сих пор этого не говорил. Нет, потому что, если бы он уже мог нанести эти асимметричные удары, он бы их давно нанес. А от того, что он сказал, такой возможности завтра у него не появится. Правда, ГУ ГШ должно активизироваться.

А теперь, давайте по сути самой конференции.

видео дня

1. Аудитория. Как бы это парадоксально не звучало, но все, что сказал Путин адресовалось прежде всего внутренней аудитории, которая очередной раз получила инъекцию крутости России, которая может угрожать США и и ей за это ничего не будет.

2. Внешне, Путин выглядел довольно уверенно. Но, позволю себе допустить, что это уверенность человека, у которого фактически исчезли все варианты развития событий, кроме одного - худшего. Переговорное окно переговорных возможностей с Западом о частичном снятии санкций в обмен на прекращение войны и уход с части территорий Украины Путин пропустил (в начале года такое окно начало приоткрываться). А вместе с этим, он загнал себя в одномерное пространство: продолжение войны ради сохранения власти. Он не может сейчас остановиться, потому что тогда посыплется вся та внутрироссийская конструкция, которую он выстраивал. Остановка войны при Путине возможна теперь при двух сценариях: полное уничтожение Украины (как минимум, это означает перезагрузку украинской власти, подписание ряда "финских" договоров образца окончания второй мировой и желательно, некий прообраз Ялты-2) или рост мощности силовиков (ФСБ) до того уровня, когда любая активность недовольных сведется к нулю. Этот вариант нужен Путину на случай вмешательства внешнего фактора, когда Китай просто поставит ультиматум. Конечно, жизнь будет вносить свои коррективы и черных лебедей никто не отменял. Тем не менее, все остальные варианты окончания войны возможны, прежде всего, при минимазации роли Путина в жизни России.

3. Важно отметить, что говорил Путин о Китае. Как метко отметил один мой знакомый, все это напоминало заявления сербов в начале Первой мировой о том, что "нас с русскими победить невозможно". Сейчас эта формула сводится к "нас с Китаем почти два миллиарда". Это позиция зависимости, но еще раз повторюсь: Путин говорил для внутренней аудитории, а россияне не просто смирились с этим, а положительно относятся к этому союзу.

4. Асимметричный ответ Запада - это прежде всего попытка создать политические проблемы через те или иные протестные движения. Конечно, речь может идти и о передаче С300 хуситам, но прежде всего речь идёт именно о сепвратистских движениях, наплывах беженцев и т.д.

Это новые (точнее новые-старые) реалии. Они не страшнее и не хуже чем были вчера. Просто на первый план снова назойливо выходит старый тезис о том, что выигрывает не тот у кого больше ресурсов (хотя это суперважно), а тот, у кого лучше организация. И именно системность - наша ахиллесова пята.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Вадим Денисенко
Реклама

Главное за день

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и имеет оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и имеет оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов

09:07 Интервью
Зеленский поедет с визитом в Берлин и впервые лично выступит в Бундестаге

Зеленский поедет с визитом в Берлин и впервые лично выступит в Бундестаге

08:20 Украина
Массированный удар по Украине 7 июня: сколько ракет и "Шахедов" удалось сбить ПВО

Массированный удар по Украине 7 июня: сколько ракет и "Шахедов" удалось сбить ПВО

08:10 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события 11913

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события

Развод Алсу и Абрамова: стало известно, что сделал муж певицы 5570

Развод Алсу и Абрамова: стало известно, что сделал муж певицы

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось 4989

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось

Берем небольшое куриное филе, кабачок и готовим целую гору котлет - проще не придумаешь 2486

Берем небольшое куриное филе, кабачок и готовим целую гору котлет - проще не придумаешь

Последние новости

09:43

Украина не сможет эффективно использовать F-16 до 2025 года: в чем причина

09:35

Куда заливать гель для стирки: опытные мастера раскрыли хитрый лайфхакВидео

09:09

Путин случайно "слил" российские потери в войне: в ISW оценили слова диктатора

09:07

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и имеет оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов

08:55

Гороскоп на завтра 8 июня: Близнецам - взлеты и падения, Скорпионам - большая нагрузка

Россия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – ЖдановРоссия подошла к черте, через месяц армия Путина будет вынуждена сесть в глухую оборону – Жданов
08:20

Зеленский поедет с визитом в Берлин и впервые лично выступит в Бундестаге

08:10

Массированный удар по Украине 7 июня: сколько ракет и "Шахедов" удалось сбить ПВО

08:10

Удар по коллективному западу: что имел в виду Путинмнение

07:34

США выделят Украине новый пакет помощи на $225 млн: что в него войдет

Реклама
06:35

Ночной обстрел ракетами и дронами: на Киевщине вспыхнул пожар на предприятии

06:10

РФ устроила ловушка: почему недооценивать врага не нужномнение

05:00

Хорошая возможность заработать: за какие 5 копеек готовы платить тысячи гривен

04:11

Грязь отпадет сама и без химии: как вывести пятна со старых кастрюль из нержавейки

03:35

Постоянные отключения или полный блэкаут: власть готовится к сложной ситуации

03:00

Украинский певец рассказал почему предательница Ани Лорак сбежала в РФ на самом деле

02:39

Ракетная атака 7 июня: РФ атаковала Украину шахедами и баллистикой

02:30

"Путин очень боится Запада": Жданов объяснил, почему РФ провоцирует Альянс

02:22

Борьба с сорняками: в сети раскрыли гениальный метод с использованием газеты

02:00

Дима Коляденко после ссоры с Ириной Билык раскрыл детали их интимной жизни

01:33

Почему в каждом саду нужно посадить рябинуВидео

Реклама
00:51

Скоро могут полететь ракеты: РФ подняла в воздух Ту-95 и вывела в море корабли

00:47

Как выглядит зять "мамы Верки Сердючки" Белоконь - трогательный момент на фото

06 июня, четверг
23:30

Не задумывалась о последствиях: Каменских рассказала, чего ей стоило похудение

23:26

Ситуация улучшится в ближайшие дни: в Укрэнерго анонсировали замечательные изменения

22:54

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось

22:44

Макрон подтвердил разрешение на удары по России и не уточнил их дальность

22:33

Ситуация возле Часового Яра обострилась: РФ перешла в наступление с танками - офицер

22:25

"Я не для тебя": бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу сделала признание

22:23

Зачем вытирать посуду после мытья: важный факт, который сохранит вам здоровьеВидео

21:42

Франция передаст Украине уникальные боевые самолеты и будет обучать пилотов - Макрон

21:37

РФ вывела в Черное море огромное количество "Калибров": такое же было на Новый год

21:34

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события

21:24

Уникальный секрет долголетия: что нужно есть и пить, чтобы дожить до 100 летВидео

21:17

Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напиткаВидео

21:16

Свет внезапно выключили в 12 областях и Киеве: начались аварийные отключения

21:05

"Мы будем действовать взвешенно": Шольц - о разрешении бить по РФ

20:19

Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку ЗеленскомуВидео

20:10

Украина снова останется без света: графики отключения на 7 июня

20:07

"Это кто?": предательницу Ани Лорак перекосило от филлеров

19:38

Налетит мощный шторм: Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы

Реклама
19:34

Вы не сможете остановиться: невероятный рецепт домашнего клубничного мороженогоВидео

19:10

О Китае и его мирных планахмнение

19:08

РФ защищала завод сетками, но что-то пошло не так: снимки пожара на НПЗ под Ростовом

18:53

"Главная задача": Сырский анонсировал важнейшую стратегию развития до 2035 года

18:36

Грибной сезон уже "на носу": когда появляются первые маслятаВидео

18:36

Россия пытается развить новое наступление на трех направлениях: в ВСУ предупредили

18:36

Дама на стиле: Сеть растаяла от модного лука 2-месячной дочери Лилии Ребрик

18:32

Мобилизация совершеннолетних: Стефанчук ответил, пойдут ли 18-летние воевать

18:29

Втягивают мир в войну: Орбан оскандалился заявлением об Украине и пригрозил ЕС

18:28

СБУ зачищает агентурные сети россиян: задержанных и осужденных уже сотни - эксперт

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять