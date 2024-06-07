Удар по коллективному западу: что имел в виду Путин

Остановка войны при Путине возможна теперь при двух сценариях: полное уничтожение Украины.

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Путин сделал громкое заявление / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Заявления Путина для иностранных СМИ и, в частности, обещание наносить асимметричные удары в ответ на разрешение Запада применять оружие по российским объектам, сразу вызвало волну размышлений о поднятии ставок.

Это и да, и нет. Да, потому что формально он до сих пор этого не говорил. Нет, потому что, если бы он уже мог нанести эти асимметричные удары, он бы их давно нанес. А от того, что он сказал, такой возможности завтра у него не появится. Правда, ГУ ГШ должно активизироваться.

А теперь, давайте по сути самой конференции.

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1. Аудитория. Как бы это парадоксально не звучало, но все, что сказал Путин адресовалось прежде всего внутренней аудитории, которая очередной раз получила инъекцию крутости России, которая может угрожать США и и ей за это ничего не будет.

2. Внешне, Путин выглядел довольно уверенно. Но, позволю себе допустить, что это уверенность человека, у которого фактически исчезли все варианты развития событий, кроме одного - худшего. Переговорное окно переговорных возможностей с Западом о частичном снятии санкций в обмен на прекращение войны и уход с части территорий Украины Путин пропустил (в начале года такое окно начало приоткрываться). А вместе с этим, он загнал себя в одномерное пространство: продолжение войны ради сохранения власти. Он не может сейчас остановиться, потому что тогда посыплется вся та внутрироссийская конструкция, которую он выстраивал. Остановка войны при Путине возможна теперь при двух сценариях: полное уничтожение Украины (как минимум, это означает перезагрузку украинской власти, подписание ряда "финских" договоров образца окончания второй мировой и желательно, некий прообраз Ялты-2) или рост мощности силовиков (ФСБ) до того уровня, когда любая активность недовольных сведется к нулю. Этот вариант нужен Путину на случай вмешательства внешнего фактора, когда Китай просто поставит ультиматум. Конечно, жизнь будет вносить свои коррективы и черных лебедей никто не отменял. Тем не менее, все остальные варианты окончания войны возможны, прежде всего, при минимазации роли Путина в жизни России.

3. Важно отметить, что говорил Путин о Китае. Как метко отметил один мой знакомый, все это напоминало заявления сербов в начале Первой мировой о том, что "нас с русскими победить невозможно". Сейчас эта формула сводится к "нас с Китаем почти два миллиарда". Это позиция зависимости, но еще раз повторюсь: Путин говорил для внутренней аудитории, а россияне не просто смирились с этим, а положительно относятся к этому союзу.

4. Асимметричный ответ Запада - это прежде всего попытка создать политические проблемы через те или иные протестные движения. Конечно, речь может идти и о передаче С300 хуситам, но прежде всего речь идёт именно о сепвратистских движениях, наплывах беженцев и т.д.

Это новые (точнее новые-старые) реалии. Они не страшнее и не хуже чем были вчера. Просто на первый план снова назойливо выходит старый тезис о том, что выигрывает не тот у кого больше ресурсов (хотя это суперважно), а тот, у кого лучше организация. И именно системность - наша ахиллесова пята.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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