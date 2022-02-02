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У Зеленского есть три пути для изменения Минских соглашений

Александр Кочетков

политический аналитик

2 февраля 2022, 11:34

Имплементация Минских соглашений де-факто будет означать разрушение суверенитета Украины, и хорошо, что руководители страны это понимают и говорят об этом публично.

Владимир Зеленский, послание к Раде 2021
У Зеленского заговорили о необходимости пересмотра Минских соглашений / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов убежден, что выполнение Минских соглашений по Донбассу в нынешнем виде грозит разрушением Украины, и именно поэтому их необходимо пересмотреть.

Не прошло и восьми лет, как власть дошла до понимания, которое еще с 2015 года высказывали эксперты и предупреждали, что подписание Минских соглашений де-факто будет означать разрушение суверенитета Украины. Поэтому если искать измену у Порошенко, то не в поставках угля из ОРДЛО, а именно в подписании им Минских договоренностей.

Но с того времени ситуация постоянно ухудшается - скоро владельцы почти миллиона российских паспортов, которые розданы в ОРЛДО, могут стать членами российской правящей партии (хотя, может, об этом и не догадываются) и хорошо, что наши руководители не только это понимают, но и способны сказать об этом публично.

Предыстория такова, что Украина со времен позднего Порошенко пытались продавить коррекцию Минских договоренностей - мол, сначала вопросы безопасности и разоружения боевиков, а уже потом политические. Россия во время последней встречи в Нормандском формате четко и ультимативно заявила, что имплементировать "Минск" надо только в российской трактовке и начинать с прямых переговоров между официальными властями Киева и самопровозглашенными республиками.

Эти две недели, до следующего раунда переговоров в Берлине, данные Украине "на подумать", а другим членам нормандского формата на то, чтобы они как-то повлияли на украинское руководство, чтобы оно продвинулось в имплементации Минска.

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Хорошо, что вроде украинское руководство продвигаться не хочет. Не важно, это потому, что оно такое патриотическое, или потому, что оно реально опасается, что улица "сметет эту власть" - главное, что они начинают публично "огрызаться".

Конечно, это никоим образом не влияет на решение конфликта, потому что позиции сторон остаются постоянными, а вот в переговорах между США и РФ это будет иметь значение, ведь именно там и будут решаться вопросы безопасности.

В демократическом мире обращают внимание на волеизъявление общественности, то есть чтобы выйти из этого положения Зеленскому в качестве варианта стоило бы прибегнуть к референдуму относительно возврата-невозврата Донбасса.

Кроме того, не лишней была бы и работа парламентской комиссии по расследованию нарушений Конституции. Это уже продолжается по событиям в Иловайске, Дебальцево, отсюда же следует и "Минск-2". Это позволит публично доказать юридическую ничтожность Минских договоренностей, которые были заключены под военным давлением.

Читайте такжеДонбасс и Минск-2 - только повод: чего на самом деле хочет РоссияТретий вариант еще лучше - через Верховный суд разобраться с государственной изменой тех, кто заключал эти соглашения, что также сделает их юридически ничтожными.

Соответственно, можно идти этими тремя путями сразу и каждым в отдельности, главное иметь решимость. Найдется ли она на это у Зеленского - неизвестно. Но можно заметить, что решимость у президента возникает в двух случаях - если ему светят аплодисменты в виде роста рейтингов и всенародного признания, или же когда есть реальная угроза со стороны улицы. Если будет возможность перетянуть к себе патриотический фланг электората или будут такие протесты, что лучше будет отказываться от Минска, то эти два варианта могут помочь. Все остальное здесь маловероятны, ибо Зеленский - человек эмоций и рефлексирования, то есть он действует в ответ. То есть так или иначе ему придется впадать в крайности, потому что все, что посередине, не сработает.

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