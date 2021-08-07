У Зеленского исчезли иллюзии, которые у него были во время президентских выборов / Офис президента

Об интервью президента Зеленского телеканалу "Дом". После вопросов российских СМИ специально посмотрел интервью президента Зеленского полностью. Важны были и контекст, и интонация, а не просто цитаты.

Первое ощущение: это был разговор о главной проблеме страны (о войне на Донбассе и конфликте с Россией из-за Крыма и Донбасса), но разговор не политический, а человеческий. Да, Владимир Зеленский за два года президентства освоил политическую риторику, но здесь он говорил не как политик, а как простой человек со своим собственным индивидуальным ощущением Донбасса и Крыма, и того, что произошло в 2014 г. Он говорил с простыми людьми простым языком, в том числе и своими личными эмоциями. Говорил, кстати, по-русски, и это правильно. Абсолютное большинство жителей Крыма и Донбасса – русскоязычные, и Зеленскому надо было показать, что он не чужой им и в этом отношении.

Но…, мы все знаем, что это говорит президент Украины. И каждое его слово – это позиция украинского государства, которое он представляет.

Первый сигнал, который прозвучал в этом интервью – урегулирование конфликта на Донбассе на 90% зависит от Путина. Это не перекладывание ответственности, а констатация реальности, и горького личного опыта самого Владимира Зеленского. Нынешний президент Украины не сразу пришел к этому выводу, а только после тяжелейших переговоров с Путиным. Скорее всего, после саммита в Париже, после личной встречи с Путиным, у Зеленского исчезли иллюзии, которые у него были во время президентских выборов. И появилось реалистичное осознание того факта, что для мира на Донбассе необходимы желание и политическая воля противоположной стороны, то есть – российского руководства. В связи с этим очень показателен был конкретный пример с парижскими договоренностями о допуске на территорию ОРДЛО представителей Международного Красного Креста. Эти договоренности так и не были выполнены россиянами.

Очень важно, что так остро прозвучала тема российской паспортизации в ОРДЛО. Я об этом говорю (о необходимости более жесткой и более принципиальной позиции украинских переговорщиков по этому вопросу) уже два года. И принципиально значимо, что на этом акцентировал внимание глава украинского государства.

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Во-первых, у Владимира Зелинского не прозвучало осуждения и ультиматумов в отношении простых людей, получивших эти паспорта. Он понимает, что многие жители ОРДЛО, как ранее и жители Крыма, вынуждены были получить российские паспорта, или их им выдали почти в "добровольно-принудительном порядке" (естественно, было немало и тех, кто получал эти паспорта осознанно и целенаправленно).

Во-вторых, ответственность за эту паспортизацию возлагается на российскую сторону. И вот здесь осуждение прозвучало очень жестко.

Очень интересна та часть интервью, где речь идет об эмоциональной, именно эмоциональной самоидентификации со своей страной. Это финальная часть интервью - необходимость ответа на вопрос: кто ты – русский (не по национальности, а в более широком смысле) или украинец (академическим языком я бы сказал, что речь идет о гражданской самоидентификации).

Читайте такжеЗеленский дрейфует в сторону идей ПорошенкоМне показалось, что Зеленский здесь говорил, в том числе и о своем личном опыте. Многие из нас, возможно, и он, отвечали сами для себя на этот вопрос, кто-то в 1991 г., кто-то чуть позднее, кто-то – в 2014 г. Но жителям оккупированных территорий еще предстоит пройти этот путь, и ответить на этот вопрос не только на словах, но и практическими действиями. Украина не отказывается от оккупированных территорий. Но жители этих регионов сами для себя должны определиться в своем отношении к Украине и к своему будущему.