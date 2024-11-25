Количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорогое.

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Валерий Залужный в интервью "Украинской правде" сообщил, что страны Европы не готовы к длительной войне с Россией. Этот свой тезис он доказывает так: "Если говорить о кратковременных военных действиях, то, вероятнее всего, европейские страны готовы. Но суть вопроса была в том, готовы ли они к войне "измором".

Давайте просто посчитаем. Смотрите, в октябре Украина получила по своим энергетическим гражданским объектам, кажется, 1643 шахеда, еще около 200 ракет. И тенденция будет двигаться к тому, что это количество будет увеличиваться. Уже только в этом месяце (ноябрь - АК), если мы посчитаем количество шахедов и ракет, которые пошли по гражданским объектам, уже будет доходить до трех тысяч. А месяц еще не завершился.

Итак, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорогое. Даже по этому показателю я считаю, что ни Британия, ни страны Европы не будут готовы. Несмотря на то, что там есть достаточное количество самолетов F-16, у которых замечательные возможности по противовоздушной обороне, но за 2-3 месяца можно полностью разрядить систему ПВО.

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Занимаются ли они альтернативными мерами и средствами для того, чтобы научиться бороться с воздушными целями – сказать трудно. Вероятнее всего, что нет".

Таким заявлением Залужный опровергает самого себя того периода, когда он был в должности Главкома ВСУ. Поскольку тогда он считал, что Запад должен дать Украине помимо средств ПВО (которые, разумеется, всей проблемы, не решают), еще и дальнобойное оружие, способное уничтожить самолеты противника на аэродромах, и склады, на которых храняться ракеты, шахеды и КАБы.

Собственно, после отставки Залужного, вся последующая дискуссия между Зеленским и Байденом (и, отчасти - с Шольцем) строилась вокруг этой проблемы. Зеленский говорил: дайте нам дальнобойные ракеты и мы уничтожим российские самолеты и склады. Тогда им нечем будет атаковать позиции ВСУ и украинские города и мы разгрузим нашу систему ПВО.

Сам факт такой дискуссии означает, что такие ракеты у Запада есть и их значительно больше, чем то количество, которое он поставляет в Украину. За пределами рассмотрения по-прежнему находятся немецкие крылатые ракеты Taurus, а об американских ракетах Tomahawk Зеленскому даже заикнуться не дают.

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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