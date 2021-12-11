У всех пенсионеров сидит гвоздем в голове один и тот же вопрос

Сейчас в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров / УНИАН

Спутники в космос запускаем, над нанотехнологиями работаем, а вот совершенную систему пенсионного обеспечения в Украине никак не удается создать.

Напомню, еще с 1 января 2019 года Кабмин Гройсмана планировал запустить второй накопительный уровень украинской пенсионной системы. Предусматривалось платить пенсионные взносы всем работающим, кому на данный момент меньше 35-ти лет, в размере 2% от заработка (в последующие годы эти отчисления должны были возрасти до 7%).

Теперь Кабмином Шмыгаля с 1 января следующего 2022 года также не будут введены накопительные пенсии, т.к. министр финансов Марченко на этой неделе неожиданно заявил: "Пенсионная реформа может быть введена не ранее 2023 года. Законы должны быть приняты раньше". Марченко также рассказал, к какому компромиссу пришли министерство и нардепы: "У нас есть два этапа. Первый этап, когда правительство создает государственный накопительный фонд, и 100% накопительных фондов там будут сосредоточены. Государство будет компенсировать 1% ЕСВ. Основная задача — создать мотивацию граждан самостоятельно накапливать, т.е. дополнительно вкладывать свои средства в накопительный фонд".

Просто зло берет, а что раньше делали эти чинуши? Лично я уже скептически оцениваю возможности запуска второго уровня пенсионной системы и с 2023 года, так как:

- во-первых, в полном объеме не приняты законодательные и нормативно-правовые акты о введении накопительного уровня пенсионной системы, о профессиональных пенсионных системах, о досрочных выплатах пенсий;

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- во-вторых, в силу волатильности и явной слабости гривны у нас по-прежнему высокая инфляция и постоянные ожидания её дальнейшего роста, а значит, как показывает практика, социальные обязательства Кабмина быстро обесцениваются, что очень усложняет инвестиционный процесс с пенсионными взносами;

- в-третьих, страшно подумать, более 200 миллиардная "дыра" в Пенсионном фонде Украины несколько лет подряд так и не сокращается, наоборот, растет.

Читайте такжеБедным украинцам придется жить еще тяжелее, средний класс тоже заплачетНо если мы видим такие плачевные результаты, то почему Кабмин и Верховная Рада не отказываются от неэффективных социально-экономических решений, что оказались ошибками и грубыми просчетами? Хотя, зачем властям думать? Есть проверенный годами способ - проблему пенсионеров решать за счет увеличения налоговой нагрузки на украинский бизнес.

Неужели других способов решения данной проблемы нет? А если кто-то из наших граждан, например, индивидуальный предприниматель вовсе не хочет получать пенсию, и не желает платить пенсионные взносы? Он же не станет изгоем общества? Не поэтому ли теперь у всех стариков сидит гвоздем в голове один и тот же тревожный вопрос, а где гарантии дальнейших выплат пенсий?

Есть ли какие-то гарантии того, что через 5, 10 или 15 лет, когда пенсии будут оформлять те украинцы, кто с 2023 года начнет копить пенсионный капитал, наше пенсионное законодательство кардинально не поменяется? Есть ли вообще государственные гарантии, что новая пенсионная система проживет столько лет? Особенно теперь, когда мы дошли до "точки": сейчас в Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров.

Читайте такжеНарод мысленно давно не здесьА как в других странах создают механизмы защиты пенсионного законодательства от произвольных изменений? Например, в Бразилии фундаментальный принцип построения пенсионной системы зафиксирован в Конституции страны. В Грузии вообще нет пенсионного фонда, нет фонда социального страхования, а есть универсальный государственный бюджет, из которого выделяются средства. Это позволило радикально снизить налоговое бремя и устранить лишние бюрократические структуры, наиболее яростно сопротивляющиеся реформам.

В Украине такое возможно? Ведь дальше будет больнее резать по живому. Беда-то не ушла, её власти лишь стараются отодвинуть. Кстати, ко всему вышеперечисленному 10,2 млн украинских пенсионеров подпадают под индексацию пенсий, т.е. она должна повышаться на 50% от роста средней зарплаты за предыдущий год плюс 50% от инфляции за прежний год.