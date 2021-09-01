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У Вашингтона накопилось много вопросов к Зеленскому

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

1 сентября 2021, 06:20

Украина пока не находится в топ-10 важных проблем для Вашингтона.

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Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США / Reuters

У меня нет ожиданий от встречи Зеленского и Байдена. Зеленский повез туда целый пакет историй об успехах Украины в реформировании и использовании американских денег в этих реформах – он будет говорить о ряде вызовов безопасности со стороны РФ – в частности, усилении обстрелов, отсутствии динамики в минском процессе, срывах режима прекращения огня на линии разграничения, о Крымской платформе как точке новой политики в отношении Крыма и будет пытаться мотивировать Байдена к более активному участию в этой платформе.

Очевидно, что будет поднят вопрос Северного потока-2, но единственное что может сделать Вашингтон - добиться того, чтобы Зеленский вспомнил о нем во время официальных заявлений в нейтральном ключе. Вряд ли Киев прекратит борьбу с этим проектом - для нас этот проект является угрозой национальной энергетической безопасности, поэтому в любом случае сговор, который есть между Вашингтоном и Берлином Украину не устраивает. Зеленский якобы обещает сильно не педалировать эту тему, но от своей позиции не отступит. Если эта линия будет сохранена, то это можно будет считать демонстрацией нашего недовольства и попыткой быть услышанными. Поэтому я не исключаю, что Зеленский может пойти ва-банк (как он это делал неоднократно) и поднимет эту тему публично, чем создаст неудобное положение для Байдена, которому тогда придется оправдываться.

Но у американской стороны также есть несколько важных вопросов к самому Зеленскому:

  • Что происходит с корпоративным управлением крупных государственных корпораций, в частности, Нафтогаза и Укроборонпрома;
  • Борьба с коррупцией;
  • Почему НАБУ до сих пор не получило необходимого инструментария для проведения следственных действий и расследования коррупции;
  • Почему торпедируются назначения судей со стороны САП и тому подобное.

Для Зеленского эта встреча будет достаточно сложной - я не уверен, что у него есть ответы на большинство вопросов, которые интересуют американцев. Хотя сейчас для Украины есть благоприятная почва, поскольку после поражения в Афганистане показать, что Америка не сдает своих партнеров на примере Украины было бы вполне логично. Но воспользуется ли Зеленский этой ситуацией и сможет ли он найти достаточно поддержки своей позиции в двух партиях пока неизвестно.

Очевидно также и то, что Вашингтон все еще находится в поисках модели своего участия в нормандском формате и это участие также не формализовано. То, что недавно транслировал в своем интервью Курт Волкер, которого мы ранее рассматривали как человека с проукраинской позицией, сейчас выглядит, мягко говоря, странно, не говоря уже о том, что некоторые его месседжи вполне вытекают из российских нарративов. Поэтому если даже такие условные "ястребы" среди бывшей администрации республиканцев меняют свою точку зрения, то что тогда говорить о дрейфе демократов в сторону поиска сожительства с РФ и поиска точек перезапуска отношений. Именно поэтому для Зеленского, учитывая его недипломатичность и демонстративное пренебрежение протокольными и конституционными вещами, ставка на экспромт может сыграть негативную роль.

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В сухом остатке Зеленский может привезти в Украину определение статуса представителя по урегулированию, который будет сотрудничать с Нуланд и участвовать в консультациях в нормандском формате. За это можно было бы поставить твердую четверку Зеленскому.

Я не ожидаю никакого прорыва и закрытия старых гештальтов в отношениях Байдена и Зеленского, потому что есть попытка Зеленского "нажать" на Вашингтон, но Байден этого не любит. Кроме того, администрация Белого дома сейчас занимается другими важными вопросами, и Украина не находится в топ-10 важных проблем для Вашингтона.

Читайте такжеСтроительство энергоблока, энергетика и климат: Украина и США подписали важный меморандумИнтерес к встрече можно будет увидеть по реакции американских СМИ – уже сейчас львиная доля публикаций об Афганистане, но отнюдь не о предстоящей встрече двух президентов.

Кстати, еще одним результатом визита может стать назначение полноценного посла США в Украине, но это может произойти, если Вашингтон сочтет целесообразным повысить уровень отношений до непосредственных контактов президентов. Потому что сейчас отсутствие посла показывает то, что Вашингтон недоволен действиями действующего Офиса президента и поскольку в позиции украинской власти нет изменений, то и нет оснований для пересмотра отношений.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда

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новости США Владимир Зеленский Байден Виталий Кулик новости Украины
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