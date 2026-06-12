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У Украины есть уникальный шанс изменить ход войны: Невзлин назвал сроки

Леонид Невзлин
12 июня 2026, 19:10
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Преступная война Путина давно превратилась в технологическую гонку.
У Украины есть уникальный шанс изменить ход войны: Невзлин назвал сроки
Война в Украине / Колаж: Главред, фото: скриншот карты deepstatemap.live, facebook.com/22ombr

На фоне затяжной войны и стремительного развития военных технологий все большее значение приобретает не только объем помощи Украине, но и скорость ее оказания. Общественный деятель и публицист Леонид Невзлин анализирует, почему нынешний этап противостояния может оказаться решающим для сохранения украинского преимущества на поле боя. Автор объясняет, как финансирование оборонных программ влияет на баланс сил и почему промедление союзников создает дополнительные риски. Публикуем ключевые мнения автора.

Украина стремится получить от союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить своё преимущество в войне. "Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела ещё сильнее, но для этого нам нужно финансирование", — заявил высокопоставленный украинский чиновник в комментарии Politico.

По словам источника, каждой стране-партнёру предложат выделить от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы достичь общей суммы в 20 миллиардов. Если эти средства будут выделены, Украина направит их на системы ПВО, а также на закупку дополнительных беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойных вооружений.

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Но в разговоре с изданием украинский чиновник сказал, пожалуй, самое важное: "Окно возможностей имеет свойство закрываться. Россия действует быстро и внедряет инновации. Если мы снова дадим ей время адаптироваться, мы можем упустить единственный реальный шанс закончить эту войну через настоящие переговоры. А если Россия создаст собственные ударные дроны промежуточного радиуса действия, это станет для нас катастрофой".

В Киеве правы. Преступная война Путина давно превратилась в технологическую гонку. И украинцы, и россияне постоянно ищут новые решения, которые позволяют перехватить инициативу на поле боя. Проблема в том, что это одновременно и соревнование ресурсов, а значит, время работает не только на того, кто быстрее внедряет инновации, но и на того, кто способен дольше поддерживать их массовое производство.

Поэтому упускать нынешний момент нельзя. Пока Украина сохраняет преимущество, созданное во многом собственными технологиями и инженерными решениями, Запад обязан помочь его развить и закрепить. Если союзники не готовы передавать больше своего оружия и технологий, то они как минимум должны поддержать то, чего украинцы уже добились самостоятельно.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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