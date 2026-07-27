Почему блокада Чёрного моря открывает для РФ возможность для мирных переговоров: Денисенко назвал причину

Политический эксперт объяснил, почему удары по каспийской нефти и предстоящее закрытие Черного моря для России могут подтолкнуть великие державы к поиску компромисса.

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Война в Украине и Путин / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Удары по нефтяной платформе в Каспийском море и остановка перевалки казахской нефти в Новороссийске превращают войну в Украине из локального конфликта в глобальный - с соответствующими последствиями для мирового рынка зерна. Политический эксперт Вадим Денисенко считает, что именно это расширение конфликта может стать шансом для начала переговоров, ведь дефицит зерновых способен заставить великие державы задуматься о локализации войны. В своей колонке он объясняет, как эта ситуация влияет на позиции Трампа перед переговорами с Китаем и какие вызовы стоят перед украинским правительством. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Расширение войны как шанс на результативные переговоры Удары по нефтяной платформе в Каспийском море, остановка перевалки казахской нефти в Новороссийске, блокада Черного моря для Украины и предстоящая блокада Черного моря для России превращают нашу войну из локального конфликта в глобальный. И это наш шанс на мир видео дня

1. До 2026 года наша война была локальным конфликтом, который все сильные страны мира пытались оставить именно локальным конфликтом. И главная цель этой локализации - ослабление России и недопущение переноса военных проблем на другие страны. 2026 год ломает эту схему. И окончательный перелом может произойти в течение следующих двух месяцев, когда Украина окончательно закроет Чёрное море для России.

2. Сразу следует отметить, что против такого сценария (закрытия моря для России) могут выступить ряд сильных стран, которым не нужны чрезмерно высокие цены на зерно в мире (на долю России и Украины приходится примерно 25 % всего зерна). Просто для понимания: из крупных государств только США являются крупным экспортером зерна. Китай и страны Ближнего Востока являются крупнейшими потребителями зерновых, Индия - крупный производитель, но значительные объемы экспорта приходятся только на рис. Турция несет серьезные финансовые потери из-за остановки украинского и возможной остановки российского грузопотока.

3. Проще говоря, если действительно в ближайшие месяцы мы заблокируем Чёрное море для России и сделаем Каспий слишком рискованным маршрутом (вчерашний удар по Каспию вселяет большие надежды на это), это приведет к дефициту зерна в мире. И здесь есть шанс на то, что это заставит часть великих держав задуматься, как минимум, о локализации этой войны (локализация предполагает энергетическое и логистическое перемирие).

4. Отдельно следует обратить внимание на один важный факт: эта ситуация может стать своего рода козырем в руках Трампа накануне американо-китайских переговоров. Повторюсь, США - один из крупнейших экспортеров зерновых в мире, Китай очень зависим от стабильных поставок зерна. Нормализация этого вопроса может стать предметом переговоров Трампа и Си. Не факт, что так и будет, но может стать.

5. Визит Зеленского в Вашингтон будет посвящен, по сути, двум темам: оружию и предстоящим переговорам. Расширение войны, которое уже стало реальностью, - это весомый аргумент в нашей переговорной позиции, и это дает возможность выдвигать веские аргументы в адрес Трампа.

Но при этом нужно понимать, что на кону также стоит наша экономика. Блокада экспорта Украины - это главный вызов для нового правительства. И здесь ответственность должен взять на себя премьер. Пока, к сожалению, нет внешних признаков того, что в аппарате премьера к этому относятся серьезно. Во всяком случае, первые заседания нового правительства этого не показали.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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