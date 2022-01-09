У Украины есть лишь три надежных партнера, и западных стран среди них нет

Если США отдают Украину на съедение России, возникают сомнения в том, что Штаты являются супердержавой / УНИАН

Роль и место, которые будут отводить Украине ключевые для нее государства, зависят от того, как она сама себя поставит. Мир жесток и циничен, и нужно требовать того, что соответствует твоим интересам.

Относительно США и Великобритании Украина должна занимать активную позицию, особенно по вопросам безопасности: "Ребята, вы подписали Будапештский меморандум, под ним стоят подписи ваших президентов. Поэтому все то, что сегодня происходит вокруг Украины, является в том числе ударом по вашему престижу, особенно – по американскому. Если вы отдаете Украину на съедение Российской Федерации в том или ином виде, возникают сомнения в том, что США являются супердержавой".

Если же Украина будет молчать и безропотно прислушиваться ко всему, что Вашингтон и Лондон ей говорят, ничего хорошего ее не ждет. Ведь США хотят разменять Украину на союз с Россией против Китая...

С Великобританией немного другая история: она после Brexit ведет более активную внешнюю политику – у нее свои интересы в Черноморском регионе, на Кавказе, на Ближнем Востоке, и т.д. С Лондоном нам нужно вести разговор и разрабатывать совместные программы, например, черноморская база в Очакове, которая может быть британской. Но опять-таки многое будет определять позиция Украины, и, если она будет пассивно слушать все, что ей будут говорить, ее попросту "сольют" – будут заставлять выполнять "Минск", чтобы снять с России санкции и свободно с ней торговать.

В отношении Германии не осталось никаких иллюзий: она – откровенно пророссийская страна. Интересы немцев прочно связаны с Россией. И Украина должна принимать это как данность, ведь, в отличие от США и Великобритании, Германия нам ничего не обещала. С Германией необходимо постараться выйти на прагматичные отношения.

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Прежде всего, Украине важно решить вопрос Северного потока-2, и она должна поднимать его глобальнее, в том числе обращаясь к США. Плюс Украина должна дать понять Германии, что, если немецкие компании хотят работать в Украине, за это нужно будет платить. Например, Siemens хочет продать нам какие-то поезда – хорошо, но это возможно только при условии либо локализации производств, либо уступок в экономической сфере, которые будут приводить к конкретным результатам, а не фейковым рассказам о том, что нас когда-нибудь потом примут в ЕС.

С Китаем, влияние которого активно растет, все интереснее. Это – рынок сбыта украинских товаров. С Китаем нужно выстраивать чисто экономические отношения и ни в какие политические игры с ним играть нельзя. С Китаем говорить нужно, но очень осторожно.

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"Мотор-Сич" Украина Китаю не отдаст, и это правильно. Запускать китайцев в стратегические отрасли тоже нельзя, как и американцев. Но как рынок сбыта Китай можно использовать и нужно поддерживать с ним осторожные контакты. Ведь Поднебесная интересна Украине еще и тем, что может дать какие-то более-менее дешевые технологии, скопированные с западных, либо другие, которые мы сможем использовать себе во благо.

Сотрудничество с Турцией интересно Украине. Сегодня она идет в фарватере Великобритании и является для нашей страны рынком сбыта. При этом Украине не стоит подписывать с Турцией договор о свободной торговле. Мы должны пробиваться на турецкий рынок, идти на военно-техническое сотрудничество, а также использовать стратегический интерес Турции против России себе во благо. Неплохим вариантом был бы военный союз с Турцией, ведь она – страна-член НАТО. Тоже от Турции мы можем получить более-менее дешевое вооружение, которое она сейчас производит и которого нам не хватает. Также через Турцию можно выйти на энергетические объекты, например, по согласованию с ней можно наконец построить терминал, чтобы везти с Ближнего Востока газ, взяв Турцию в долю.

Украина интересна туркам как таран против России и как рынок сбыта. Благодаря игре и союзу с Украиной Турция могла бы увеличить свой геополитический вес в Европе.

Польша – это наш военный союзник, однако и она не прочь поживиться за счет наших трудовых ресурсов и поиграть в экономические войны. С поляками Украине нужно поддерживать прагматичные отношения. Сейчас нас объединяет нелюбовь к России, потому Польшу можно втягивать в военный союз. При этом следует помнить о том, что мы с поляками – конкуренты по многим направлениям: за инвестиции, трудовые ресурсы, рынки сбыта. Нас многое объединяет, но многое и разъединяет.

Для Украины было бы интересно создание отдельного блока вроде Люблинского треугольника, куда бы входили Украина, Польша и Литва, а также Швеция – те страны, которым не нравится близость к РФ и ее агрессивное поведение. Также с Польшей можно выстраивать отдельный противовес Германии, ведь это интересно и самим полякам.

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От Венгрии не стоит ожидать никаких сюрпризов на Закарпатье, пока у Украины есть армия. В целом, Венгрия – это второстепенный фронт. Ну, заблокировала она нам какие-то натовские программы, ну и что? Нас ведь все равно в НАТО не берут. В НАТО по Украине больше работает Германия, а Венгрия так, постольку-поскольку.

Однако, учитывая, что Венгрия сейчас активно перевооружается, возможно, она – это наш потенциальный враг. Потому важно следить за всеми ее шагами и не вестись на провокации.

Беларуси как субъекта уже нет. Лукашенко – это прокси Путина. Украина должна обжимать Беларусь в экономическом плане. У нас как раз приняли закон о локализации, и первый удар будет нанесен по белорусским производителям, которые активно питаются на нашем рынке, на наших госзакупках. Нужно выдавливать их со всех направлений и заменять украинскими производителями.

Кроме того, Украине следует проводить политику импортозамещения относительно топлива – слишком уж токсично брать топливо у Беларуси.

Плюс необходимо укреплять границу. И хотя прямые провокации со стороны Беларуси вряд ли будут, но нельзя исключать, что белорусское направление может использоваться Россией как плацдарм для провокаций, например, для авиации и ракет, которые могут быть запущены с территории Беларуси.

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В целом, украинцы должны понять одну простую вещь: в создавшихся условиях у нас есть только три надежных партнера – украинская армия, военно-морской флот и украинский народ. Больше никому верить нельзя. Что касается других стран мира, Украина должна играть на их слабостях и противоречиях, чтобы достигать своих целей. Ведь у каждой страны свой интерес, и каждая пытается играть Украиной. И для нас главное – не дать другим государствам за счет наших национальных интересов порешать их проблемы.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда