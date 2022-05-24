У США два возможных плана относительно войны с РФ, один из них – не в пользу Украины

Байден будет спасать свой рейтинг, пытаясь получить статус миротворца в войне Украины и РФ / Reuters

Рейтинг Байдена упал в мае до рекордного минимума – 39%, по данным социологического опроса Associated Press. Полученные данные отражают раздражение американских граждан из-за целого ряда проблем, начиная с инфляции, насилия с применением огнестрельного оружия, внезапной нехватки детского питания и заканчивая пандемией.

В текущем месяце за выбранный президентом США курс высказались лишь двое из десяти опрошенных. Рейтинг одобрения Байдена составляет всего 39% среди американцев, а его неодобрение – 55%; 18% американцев считают, что политика Байдена больше помогла, чем навредила экономике (24% в марте), при этом 51% считает, что действия Байдена, скорее, нанесли ей ущерб, чем принесли пользу; политику Байдена в отношении России после начала спецоперации на Украине одобряют 45% респондентов.

Это – одна из причин, почему помощь Украине затягивается.

В ноябре выборы в Конгресс, где демократы могут потерять, как минимум, контроль над Сенатом, где у них и так преимущество в один голос, а точнее – 50+1.

Существенных изменений в экономической ситуации внутри США не предвидится. Соответственно, демократам нужны будут внешние успехи. В вопросе противостояния Украины вторжению России в обществе консенсус.

Зеленский имеет большую популярность и уровень доверия, чем Байден.

Соответственно, сегодня рассматриваются следующие опции.

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Негативный для нас вариант. К августу-сентябрю ситуация на фронтах окончательно устаканится, и начнутся переговоры о "болезненных компромиссах" с целью подписать условный Минск-3. К тому времени, предполагается, будут оккупированы Донецкая и Луганская области. Будут попытки наступления на Николаев и создание коридора в Приднестровье. В зависимости от успехов России (в чем очень сомневаюсь) возможны ее попытки или шантаж включить Херсонскую область в состав РФ. Кремль будет этим шантажировать и предлагать признать аннексию Крыма и независимость "ЛДНР".

Угроза экономического коллапса, грядущий отопительный сезон, нехватка горючего и газа – таковы будут аргументы Кремля.

Напомню, что после встречи Байдена с Путиным в Женеве, недофюрер излучал оптимизм и заявил, что по Минским соглашениям с Байденом у него нет разногласий. И на Зеленского оказывалось колоссальное давление и со стороны Вашингтона, и со стороны Германии и Франции в рамках нормандского формата по его реализации.

Чем все закончилось – знаем.

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Байден подписал закон о выделении 40 млрд долларов помощи Украине. Хотя там есть свои нюансы. Страны G7 также приняли решение выделить 18 млрд долларов помощи на восстановление Украины. Но все это минимум на полгода. Выделяют реально очень медленно для "поддержания штанов" в экономике и сдерживания россиян. Но пока военной помощи не хватает на то, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление, и на Донбассе перевес в живой силе и вооружении по-прежнему на стороне оккупантов. Российские войска медленно, но продвигаются, пытаясь захватить Лисичанск и Северодонецк. В перспективе – Краматорск.

В зависимости от того, какова будет ситуация к августу, будет рассматриваться возможность перехода к плану Б.

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Позитивный для нас вариант, или план Б. Если ВСУ к тому моменту выстоят и не позволят оккупировать полностью Донбасс, а также пресекут попытки наступления на Николаев и дальше Одессу (с моря это невозможно), то объем помощи в вооружениях резко возрастет. К тому же, Великобритания и Польша будут продолжать оказывать помощь, и этого может быть достаточно для достижения этих задач.

И тогда в августе-сентябре, накопив достаточно ресурсов в военной силе, подготовив вновь мобилизованных бойцов и укомплектовав их необходимым вооружением, ВСУ перейдут в контрнаступление на Донбассе, реально кардинально изменив ситуацию.

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К концу октября при таком варианте событий, пытаясь избежать разгрома остатков боеспособных частей РФ, Путин будет вынужден пойти на переговоры с Киевом. И тогда отвод войск на позиции к 23 февраля 2022 года может стать реальностью.

Экспорт украинского зерна будет восстановлен, что благоприятно скажется на ситуации с продовольствием. Угроза голода будет ликвидирована.

В результате – зачет Байдену. После окончания активных боевых действий цены на энергоносители также пойдут вниз, что станет еще одним плюсом.

Поставки американского газа в ЕС увеличатся – ещё один бонус в тех Штатах, где позиции демократов пошатнулись, но в 2020-ом приблизились к паритету (Техас, к примеру, является очень важным штатом и лидером по добыче сланцевого газа и нефти).

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В любом случае, Байден будет пытаться получить статус миротворца. Или за наш счет с сохранением морды лица Путина (план А), или путем усиления поддержки Украины, успехи которой в отражении агрессии ему можно будет преподнести как свою победу (план Б).

В этом и заключается суть real politik.

Так что верим в ВСУ!

Второй вариант все-таки считаю более вероятным. Тому есть подтверждения.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета