У российской пропаганды локальный праздник

Об этих отрезвляющих фактах Скабеева и Соловьёв не расскажут в прайм-тайм.

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САУ 2С35 "Коалиция" / Коллаж Главред, фото Википедия, pixabay

"Госкорпорация "Ростех" заявила о том, что были завершены госиспытания 152-мм САУ 2С35 "Коалиция".

Тут следует упомянуть о том, что данная САУ, которую разрабатывали и проект не единожды пересматривали с 2006 года, в войска стала поступать с 2015-го, то есть - до завершения госиспытаний. И за этот период, с 2015 года, войска рф получили 12 САК "Коалиция-СВ". То есть, 2 батареи или дивизион... За 8 лет.

Конечно, российской пропаганде следовало бы задаться вопросом, почему проблемная и очень корявая САУ, с крайне придирчивой к снарядам пушкой 2А88, вдруг, внезапно, завершила госиспытания вот прямо сейчас.

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Но, куда интереснее и другой вопрос - где её будут производить. Ведь за последние несколько лет, даже производство САУ Мста-С скатилось до банального снятия с консервации, ремонта и модернизации по кругу, в количестве до дивизиона в год.

Но, об этих отрезвляющих фактах Скабеева и Соловьёв не расскажут в прайм-тайм. А так, да, "сверхдержава" наносит ответный удар!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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