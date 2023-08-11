У российского командования большие проблемы на поле боя

Вопреки всем надеждам командования оккупантов, основные усилия сосредоточены не на штурм опорников, а на их охват и сковывание с последствиями.

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Войска РФ / Коллаж Главред, фото Минобороны РФ

Рабочий "вербный" клин

В то время как российская пропаганда регулярно сообщает о том, что в районе Работино успешно отбит 100500-й штурм и уничтожено 100500 Leopard 2 и M2A2 Bradley, в данной локации продолжает развиваться ситуация между самим Роботино и Вербове.

Клин.

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Именно на этом отрезке СОУвбили клин между двумя сёлами-опорниками и, фактически, вышли на вторую линию обороны РОВ. При этом, вопреки всем надеждам командования оккупантов, основные усилия сосредоточены не на штурм опорников, а на их охват и сковывание с последствиями.

При этом, РОВ на этом участке ещё с середины июля стал ощущать острую нехватку ресурса. На опасном отрезке фронта 58-я ОВА затыкает клин батальонами БАРС и терморегулирующими вентилями... кхм, простите, территориальными войсками, а именно, 1429-м и 1430-м МСП. В ход пущен резервный 56-й ДШП.

Стоит отметить, что у российского командования явно нет ощущения уверенности в новых позициях и они уже занимаются оттягиванием ресурса к Новопрокоповке, пытаясь создать некую линию обороны, но и она уже давно не прямая. Клин продолжает углубляться в оборону врага практически ежедневно.

Это вынудило оккупантов даже отвести артиллерию вглубь основной линии обороны, подальше от формирующейся ЛБС, а живую силу посылать в контратаки, в которых они не просто стачиваются, а буквально теряют боеспособность подразделений, восстанавливать которую проблематично.

Очевидно, что при таком развитии событий РОВ вынуждены будут тянуть в Запорожскую область подразделения 22 АК и 49 ОВА и они уже начинают это делать. Результатом таких движений может стать и уже становится ослабление левобережной Херсонщины, которая и до того не отличалась уровнем боеспособности.

Из всего вышеизложенного можно с уверенностью говорить, что забитый между Роботино и Вербове клин работает на все 146%, ведь он не просто охватывает отдельно взятый участок, с определённой перспективой, а выходит за его пределы, влияя на несколько плацдармов одновременно.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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