У россиян смена приоритетов на фронте?

Наступление на Часов Яр началось в октябре 2023.

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Часов Яр / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрин из DeepState

Часов Яр… у РОВ смена приоритетов?

98-я ВДД явно не вытягивает бои за Часов Яр. Задействовав в этой зоне 217-й, 299-й и 331-й парашютно-десантные полки, а так же разного рода свору из состава 3-й ОВА и 3-го АК, РОВ так и не могут взять город с 3 апреля 2024 года. Именно с этого дня можно считать начало городских боёв за Часов Яр, поскольку тогда российские штурмовики, ценою колоссальных потерь, смогли закрепиться на окраинах района "Канал", по трассе 0506 – улица Зелёная. То есть, год городских боёв с весьма сомнительными результатами и неопределёнными перспективами.

В целом же, наступление на Часов Яр началось в октябре 2023, а потому, сама Часовяровская наступательная кампания у РОВ тянется уже более полутора лет – 19 месяцев…

видео дня

Видимо именно это побудило российское командование несколько пересмотреть концепцию боёв за Часов Яр, а именно, помимо поддержания определённого уровня интенсивности городских боёв, сосредоточится с юга на продвижении вдоль трассы Н-32. Цель – не только выход на Ступочки, но и охват Часового Яра в районе копальни блока №9, что позволит РОВ выйти на удерживаемый СОУ Цех №2.

С севера, казалось бы, усилия будут сосредоточены на установлении контроля над районом Новосеверный и рудником "Северный", с последующим продвижением вдоль железки. Но, в этой локации РОВ больше ведут сковывающий характер боевых действий, как бы это странно не звучало, но пытаются расширять зону контроля в районе Григоривки и концентрируются в районе трассы М-03 – на Славянск.

Такой финт выглядит достаточно парадоксально, ведь он говорит о том, что здесь РОВ могут попытаться прорваться по М-03 на северо-запад, но такое перераспределение ресурсов, может поставить под вопрос уже удержание тех руин в Часовом Яру, которые РОВ удалось за год кровопролитных боёв взять под контроль. Или это будет отвлекающий манёвр, с попыткой прорваться в Часов Яр с юга, или Часик командование РОВ решит "заморозить" до лучших времён, например развития событий у 8-й ОВА на Константиновском направлении с Торецкого выступа и временно сосредоточится на движении к Славянску? По крайней мере, телодвижения РОВ здесь выглядят именно так, хотя лишнего ресурса для всего и сразу к них явно нет в наличие.

Но не стоит под словом "заморозить" понимать то, что бои за город прекратятся. Нет, штурмы, обстрелы, КАБы и термобары (как видео к посту), как были, так и будут равнять оставшиеся руины с землёй, речь идёт о возможной смене приоритетности, из-за долговременного отсутствия результата.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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