У россиян катастрофа: какие потери несут оккупанты

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать информацию о российских военных, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.
По состоянию на 8 июля 2024 года в нашей базе 61040 человек, по которым полные данные, и порядка 400, которые точно мертвы, но есть какие-то разночтения.
Т.е., уже поимённо установлено, что минимальные (!) потери РФ убитыми перевалили за 60 тыс. человек. Реальная цифра убитых – как минимум в два раза выше, это подтверждается различными косвенными признаками.
Что интересно.
Последние пару месяцев мы фиксируем рост числа потерь, которые публично проявляются. Отчасти это связано с тем, что обновляются старые данные. Выполняя распоряжение Путина, регионы создают памятные уголки, где фиксируют убитых.
Другая причина – рост потерь российской армии в ходе текущих наступательных операций.
За неделю с 01 по 08 июля мы зафиксировали 1183 убитых (в среднем 169 в сутки). Из них до 100 человек – это старые потери. Остальное – сравнительно свежие. Итого свежие проявленные потери убитыми составляют более 150 человек в сутки.
Как я неоднократно отмечал ранее, в РФ пытались удерживать норму порядка 100 убитых в день, которых показывали публично. Однако за последние 2 месяца (с 6 мая) мы в среднем фиксируем 115 убитых в сутки. Но если в мае среднее число проявленных убитых составляло 104 в сутки (близко к норме), то в июне – начале июня – более 127. Даже если отбросить данные о старых потерях, то в последние 5 недель в России публично проявляется примерно на 20% больше убитых, чем ранее.
Это может быть кратковременным отражением интенсивности боёв. А может быть следствием решения ослабить цензуру. Ибо к потерям российское общество более-менее привыкло. Поскольку сейчас воюют наёмники за большие деньги, эти потери воспринимаются проще: пошёл заработать – не повезло, бывает.
Но такой подход осложнит для росвластей задачу проведения массовой мобилизации. Платить всем 1,5 млн рублей разово никто не будет. А поскольку даже за большие деньги желающих становится меньше, негатив будет огромный.
Нюанс в том, что 8 сентября в РФ единый день голосования. Будут "избирать" 3 депутатов Госдумы, глав 25 регионов, 13 региональных "парламентов" и более 20 советов в крупных городах. При всей декоративности выборов в РФ до середины сентября мобилизацию не объявят. Т.е., месяца 4 Россия будет воевать в том же режиме, что и сейчас. И "большое осеннее наступление" будет организовано за счёт уже собранных резервов, наёмников и обращённых в наёмники срочников.
В лидерах по абсолютным числам – без особых изменений, кроме Саратовской области, которая ворвалась в 10-ку (часть – выявленные старые потери, но очень много свежих):
• Краснодарский край – 2897
• Башкортостан – 2321
• Свердловская область – 2161
• Татарстан – 2143
• Челябинская область – 1799
• Пермский край – 1752
• Самарская область – 1571
• Московская область – 1474
• Бурятия – 1407
• Саратовская область – 1395
С нынешней динамикой Татарстан скоро должен обогнать Свердловскую область (откуда ранее привлекали много зеков, но этот ресурс уменьшается). Это в очередной раз к вопросу о том, что татарские элиты отправляют своих людей убивать украинцев за бонусы от Кремля. Если люди это не поддерживают – они могут показать это в сентябре на местных выборах.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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