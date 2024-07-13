У россиян катастрофа: какие потери несут оккупанты

РФ пытались удерживать норму порядка 100 убитых в день, которых показывали публично.

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ВСУ и российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать информацию о российских военных, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

По состоянию на 8 июля 2024 года в нашей базе 61040 человек, по которым полные данные, и порядка 400, которые точно мертвы, но есть какие-то разночтения.

Т.е., уже поимённо установлено, что минимальные (!) потери РФ убитыми перевалили за 60 тыс. человек. Реальная цифра убитых – как минимум в два раза выше, это подтверждается различными косвенными признаками.

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Что интересно.

Последние пару месяцев мы фиксируем рост числа потерь, которые публично проявляются. Отчасти это связано с тем, что обновляются старые данные. Выполняя распоряжение Путина, регионы создают памятные уголки, где фиксируют убитых.

Другая причина – рост потерь российской армии в ходе текущих наступательных операций.

За неделю с 01 по 08 июля мы зафиксировали 1183 убитых (в среднем 169 в сутки). Из них до 100 человек – это старые потери. Остальное – сравнительно свежие. Итого свежие проявленные потери убитыми составляют более 150 человек в сутки.

Как я неоднократно отмечал ранее, в РФ пытались удерживать норму порядка 100 убитых в день, которых показывали публично. Однако за последние 2 месяца (с 6 мая) мы в среднем фиксируем 115 убитых в сутки. Но если в мае среднее число проявленных убитых составляло 104 в сутки (близко к норме), то в июне – начале июня – более 127. Даже если отбросить данные о старых потерях, то в последние 5 недель в России публично проявляется примерно на 20% больше убитых, чем ранее.

Это может быть кратковременным отражением интенсивности боёв. А может быть следствием решения ослабить цензуру. Ибо к потерям российское общество более-менее привыкло. Поскольку сейчас воюют наёмники за большие деньги, эти потери воспринимаются проще: пошёл заработать – не повезло, бывает.

Но такой подход осложнит для росвластей задачу проведения массовой мобилизации. Платить всем 1,5 млн рублей разово никто не будет. А поскольку даже за большие деньги желающих становится меньше, негатив будет огромный.

Нюанс в том, что 8 сентября в РФ единый день голосования. Будут "избирать" 3 депутатов Госдумы, глав 25 регионов, 13 региональных "парламентов" и более 20 советов в крупных городах. При всей декоративности выборов в РФ до середины сентября мобилизацию не объявят. Т.е., месяца 4 Россия будет воевать в том же режиме, что и сейчас. И "большое осеннее наступление" будет организовано за счёт уже собранных резервов, наёмников и обращённых в наёмники срочников.

В лидерах по абсолютным числам – без особых изменений, кроме Саратовской области, которая ворвалась в 10-ку (часть – выявленные старые потери, но очень много свежих):

• Краснодарский край – 2897

• Башкортостан – 2321

• Свердловская область – 2161

• Татарстан – 2143

• Челябинская область – 1799

• Пермский край – 1752

• Самарская область – 1571

• Московская область – 1474

• Бурятия – 1407

• Саратовская область – 1395

С нынешней динамикой Татарстан скоро должен обогнать Свердловскую область (откуда ранее привлекали много зеков, но этот ресурс уменьшается). Это в очередной раз к вопросу о том, что татарские элиты отправляют своих людей убивать украинцев за бонусы от Кремля. Если люди это не поддерживают – они могут показать это в сентябре на местных выборах.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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