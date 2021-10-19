У России сдали нервы: как Москва вручила Украине серьезные козыри

Попытка России выдать боевика за члена СЦКК показала единую линию презрения РФ к мирному населению и наблюдателям / УНИАН

ОБСЕ приостановила свою наблюдательную миссию на оккупированных территориях Донецкой области Украины из-за протестов боевиков возле ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. Боевики пикетировали наблюдателей ОБСЕ, требуя освобождения своего "офицера", задержанного украинскими военными, который с оружием и повязкой Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) под предлогом разминирования проводил разведку позиций ВСУ вблизи Золотого.

Этот инцидент повлечет за собой изменение конфигурации в переговорах и изменит расстановку сил. Украине важно грамотно воспользоваться этой ситуацией. Ведь, по сути, представители незаконных вооруженных формирований (НВФ), подконтрольные Российской Федерации, захватили в заложники миссию ОБСЕ, которая является посредником и наблюдателем.

Какая бы ни была эта миссия, сейчас мы не будем оценивать качество ее работы. Хотя, следует отметить, оно заметно изменилось в последнее время – прослеживается положительная для нас динамика. Если говорить фразами из мемов, то иногда миссия ОБСЕ что-то видит.

Однако в данном случае дело не в том, как работает миссия ОБСЕ, а в том, что эта миссия является единственным формально независимым наблюдателем, имеющим доступ к оккупированным территориям. Формально это "глаза" и "уши" международного сообщества, незаинтересованная сторона. Формально, потому что мы знаем массу примеров, когда нарушался главный принцип – неангажированность. И вот эту условно неангажированную сторону представители Российской Федерации и подконтрольных ей НВФ берут в заложники.

Получается, что Россия и боевики собственными руками дают нам серьезные козыри для дальнейшего переговорного процесса. Ведь в последний год Российская Федерация в рамках Трехсторонней контактной группы пыталась с нами играть в игру – "кто первый проявит неконструктивность, кто первый хлопнет дверью, у кого первого сдадут нервы, тот и проиграл". Сейчас мы видим, что нервы сдали у Российской Федерации. Ее фокус с попыткой выдать за наблюдателя СЦКК представителя боевиков не удался.

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Как известно, СЦКК состоит из сторон-участников конфликта – Украины и России. Российские офицеры покинули СЦКК в конце 2017 года. Следовательно, единственной легитимной стороной СЦКК остались украинские офицеры. Россия хотела и тут легализовать боевиков, попытавшись представить их стороной конфликта на уровне этого объединения.

Таким образом, на представителей НВФ незаконно надевались нашивки СЦКК, а называли их "СЦКК "ЛНР" и "СЦКК "ДНР". Проблема только в том, что в СЦКК таких сторон нет. И та же ОБСЕ в своих отчетах неоднократно назвала этих людей "членами вооруженных формирований, надевшими на себя нашивки "СЦКК "ДНР" или "СЦКК "ЛНР". То есть ОБСЕ никогда в жизни не признавала боевиков стороной СЦКК.

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После того, как украинские военнослужащие задержали боевика, который находился там, где не имел права находиться, причем с оружием, у РФ попросту сдали нервы – она поняла: фокус не удался.

Как правило, нервные шаги ведут к дальнейшей череде ошибок, что мы и увидели. Вместо того, чтобы требовать выдачи этого боевика и соглашаться на условия, которые теоретически могла бы выдвинуть Украина, боевики решили блокировать представителей СММ ОБСЕ.

Условно говоря, Украина могла сыграть на том, что она выдаст задержанного боевика, если РФ официально признает: с тех пор, как она в 2017 году покинула СЦКК, никаких других сторон там не появлялось. Это как вариант. Но Украина пошла дальше: этому человеку предъявлены обвинения. А, значит, о выдаче этого человека на оккупированную территорию не может быть и речи.

Вместо того, чтобы вести переговоры об обмене удерживаемым лицами или о чем-то подобном, боевики решили блокировать представителей ОБСЕ в тех точках на оккупированных территориях Донецкой области, где они сейчас находятся. Вот и последовала ошибка за ошибкой.

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Таким образом, представители НВФ, как и Россия, показали свое истинное лицо. Тем самым Россия подтвердила, что, во-первых, все приказы отдаются из РФ, во-вторых, что для нее ничего не значит гуманитарная составляющая конфликта, в частности, жизни независимых наблюдателей, представителей других государств. Вместо того, чтобы вести диалог, о котором россияне так упорно говорили в ТКГ, подчеркивая собственную договороспособность и недоговороспособность Украины, они прибегли к террористическим методам.

Думаю, этот инцидент будет учтен при планировании новых встреч, в частности, нормандской встречи на уровне министров иностранных дел. Вряд ли для России после этого настанут какие-либо фактические последствия, например, новые санкции. Даже если бы санкции в этом случае могли быть применены, они не стали бы масштабными и поворотными.

Однако в данной ситуации Украина вполне может обратить "глубокую обеспокоенность" Запада, которая возникнет из-за этого инцидента, себе на пользу в рамках переговоров. Мы должны добиться того, чтобы наши западные партнеры зафиксировали, что именно Российская Федерация проявляет недоговороспособность, а также нарушает правила и пренебрегает судьбами людей. А потому, возможно, нужно давить не на Украину, заставляя ее выполнить политический блок требований, а требовать от РФ выполнения ее обязательств, прежде всего, гуманитарных.

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Здесь уместно вспомнить Парижское коммюнике, по которому Россия не выполнила ни одного своего обязательства, прежде всего, гуманитарного характера. Это касается и недопуска представителей Международного комитета Красного креста к удерживаемым лицам на оккупированных территориях, и открытия двух новых КПВВ, которые заблокированы Российской Федерацией.

Так что этот сюжет актуализирует целый пласт вопросов и показывает единую линию презрения России к мирному населению, проживающему на оккупированных территориях, и стороне, к которой РФ постоянно пыталась апеллировать как к наблюдателю. Хотя ни для кого не секрет, что те россияне, которые были инфильтрованы в миссию ОБСЕ, носят погоны, причем совершенно открыто.

Мария Кучеренко, политический аналитик, специально для Главреда