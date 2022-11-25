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У России очень большие проблемы, и блэкауты не помогут

Юрий Богданов

Журналист, блогер

25 ноября 2022, 05:52

От первого дня вторжения их расчет был на вере в "блицкриг", Киев за 3 дня, Украину за 2 недели.

У России очень большие проблемы, и блэкауты не помогут
Прошло 9 месяцев после начала полномасштабной войны / pixabay, president.gov.ua

9 месяцев войне и самое время напомнить о главном.

Почему мы победим?

Среди многих причин, которые ведут к нашей победе, важным фактором является наличие у нас очень понятной цели и плана действий. Мы знаем, чего хотим. Об этом говорит наш президент. Об этом говорят наши военные. Об этом мечтает украинское общество. Мы хотим вернуть себя и обезопасить себя от России. Мы знаем как этого достичь. Наши Вооруженные силы знают как воевать. У нас есть поддержка друзей и партнеров. Наше правительство и наши критические системы работают над тем, чтобы страна выдержала и победила. И мы очень хорошо понимаем цену поражения.

В России всего этого нет. Если их реальная цель - уничтожить Украину и вернуть все от Донецка до Львова в российской империи - более менее очевидна, даже если не проговаривается голосом, то вот КАК достичь этого Россия уже не знает. Да и не знала изначально.

От первого дня вторжения их расчет был на вере в "блицкриг", Киев за 3 дня, Украину за 2 недели. И постепенно вера в "блицкриг" начала дополняться верой в "чудо". К русским уже пришло осознание, что одержать победу на поле боя они неспособны. Даже если им очень страшно сказать это вслух.

Поэтому они перешли к вере в чудеса. В том, что если воевать дольше, то произойдет нечто такое, что принесет им победу. Какая-то магия, короче. И постепенно вера в различные полуфантастические и совершенно фантастические вещи вытеснила у русских рациональное. Что мы уже наблюдали?

1. "Европа испугается зимы без российского газа и заставит Украину капитулировать". Nope. Подтолкнули ЕС к рекордному по скорости энергетическому переобуванию.

2. "Запад устанет от Украины и очень быстро поддержка снизится, а Зеленский будет вынужден идти на переговоры". Результат известен. В марте 30% немцев были за предоставление Украине оружия. Сейчас уже 70%. Усталость офигивающая. И она является следствием того, что русские совершенно точно доказывают что они конченые.

3."В Америке одержат победу республиканцы и от Украины отвернется ключевой союзник". Гг. Только победа трампистов могла что-то для России подвинуть в положительном смысле, но план провалился полностью.

4."МЫ БУДЕМ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ ВАС ШАНТАЖИРОВАТЬ И ВСЕ ИСПУГАЮТСЯ". В итоге этого шантажа россияне получили такое предупреждение от Соединенных Штатов, кроме безумных маргиналов - пропагандистов этот бред больше никто не повторяет.

5."МЫ СЕЙЧАС КАК ОБЪЯВИМ МОБИЛИЗАЦИЮ КАК ОТРЯДИМ НА ФРОНТ СОТНИ ТЫСЯЧ ТАК УКРАИНА И ЗАПАД ПЕРЕПУГАЮТСЯ". Нет. Мобилизация (точнее - ее первая волна) заложили под Россию такую мину, которая чуть позже взорвется как положено. И будет одной составляющей их будущего краха. Дальше они еще объявят вторую волну мобилизации, а потом может третью и четвертую, но эффект для фронта будет снижаться с каждой волной, а разрушительное воздействие на Россию - увеличиваться.

6. "У Запада закончится оружие, помогать будет нечем". Пока нам дали минимум из имеющегося - и у России уже очень большие проблемы. На сейчас американцы перезапускают большинство производств оружия. Потому что понимают, что кроме Украины и Тайваня нужно будет еще Европу перевооружать. А затем и поддерживать патриотов - башкир, татар и чеченцев, имеющих отвоевать свою государственность.

7. "Китай нападет на Тайвань, Иран нападет на Саудовскую Аравию, Западу будет не до Украины". Нет, русские сделали абсолютно все, чтобы убедить цивилизованный мир в том, что именно Россия - самая большая проблема этой планеты, ибо совершенно поехавшая.

8. "Мы выключим украинцам свет, воду и тепло - и они сбросят Зеленского/заноют/захотят капитулировать". Мы сейчас с вами живем прямо в этом. План повлиять на гражданских и военных через гражданских проваливается на наших глазах. Результаты вам уже известны - мы получаем все больше помощи, все больше ПВО, мы еще больше ярости и еще больше поддерживаем ВСУ.

Все эти попытки полагаться на терроризм и какое-то чудо порождает в действиях россиян полную шизофрению. "Чуда" они ждут, стараясь продержаться как можно дольше. Хотя время уже играет на нас. "Блицкриг " они ищут самыми кончеными способами, которые способны исключительно увеличить поддержку Украины и разозлить украинцев еще больше. Чем увеличивают наше долгосрочное преимущество и адаптивность. И решимость довести дело до конца, выбросить русскую армию за границы 1991 года и заставить Россию потерпеть историческое поражение и крах.

Я думаю, перспективы россиян вполне понятны. Им пи**а.

Мы победим. И дальше начнется еще одна сложная задача. Построить общество и государство, достойные этих испытаний.

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