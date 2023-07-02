У Путина нет никаких успехов ни в мировой политике, ни на фронте, и поэтому кремлевская пропаганда пытается теперь слепить "победу" из полнейшего провала.

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У Путина появился новый "день победы" / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Путин развернул нешуточную кампанию победы над путчем Пригожина. Здесь вам и торжественные линейки тыловых российских войск, и речи и благодарности тем, кто "подавил" тот путч, и даже мужественные личные прогулки Путина (ну, или его двойника) в толпы людей.

Еще немного и по масштабу празднования "победа над Вагнером" будет достигать празднования "дня победы" и походами "бессмертного полка".

У Путина нет никаких успехов ни в мировой политике, ни на фронте, и поэтому кремлевская пропаганда пытается теперь слепить "победу" из полнейшего провала – провала спецслужб, армии, разведки.

видео дня

Путину очень хочется продемонстрировать миру, что он с самого начала "контролировал" всю ситуацию и он до сих пор имеет всемогущие спецслужбы.

В это, вероятно, могут поверить зазомбированные соотечественники. Но кто в это теперь поверит в Пекине, Вашингтоне, или, тем более, Киеве?

Самое удивительное в этой истории это то, что все мятежники до сих пор на свободе, а Пригожин свободно общается с журналистами.

Еще немного и тех, кто уничтожал русских летчиков – тоже наградят и поблагодарят... и тоже - за "подавление путча".

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