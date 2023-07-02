У Путина появился новый "день победы"

Путин развернул нешуточную кампанию победы над путчем Пригожина. Здесь вам и торжественные линейки тыловых российских войск, и речи и благодарности тем, кто "подавил" тот путч, и даже мужественные личные прогулки Путина (ну, или его двойника) в толпы людей.
Еще немного и по масштабу празднования "победа над Вагнером" будет достигать празднования "дня победы" и походами "бессмертного полка".
У Путина нет никаких успехов ни в мировой политике, ни на фронте, и поэтому кремлевская пропаганда пытается теперь слепить "победу" из полнейшего провала – провала спецслужб, армии, разведки.
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Путину очень хочется продемонстрировать миру, что он с самого начала "контролировал" всю ситуацию и он до сих пор имеет всемогущие спецслужбы.
В это, вероятно, могут поверить зазомбированные соотечественники. Но кто в это теперь поверит в Пекине, Вашингтоне, или, тем более, Киеве?
Самое удивительное в этой истории это то, что все мятежники до сих пор на свободе, а Пригожин свободно общается с журналистами.
Еще немного и тех, кто уничтожал русских летчиков – тоже наградят и поблагодарят... и тоже - за "подавление путча".
Кто такой Сергей Таран
Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.