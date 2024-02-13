У Путина в голове уже идет Третья мировая

Путин проговорился (по Фрейду) о том, что подсознательно ассоциирует себя с Гитлером, а Украину с подвергшейся нацистской агрессии Польшей.

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Путин / Коллаж Главред, фото скриншот tuckerclarson

В его голове уже идет Третья мировая.

Свежий Путин: "Украина оказалась несговорчивой. Мне ничего не оставалось при реализации своих планов начать именно с Украины. Поскольку украинцы не отдали коридор в Крым, всё-таки вынудили, они заигрались и вынудили меня начать Третью мировую войну именно с них".

Не пугайтесь. Это я поменял в известном ответе Путина Карлсону только несколько слов: Гитлера на меня, Польшу и поляков на Украину и украинцев, Данцигский коридор на коридор в Крым, Вторую мировую на Третью мировую.

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Путин проговорился (по Фрейду) о том, что подсознательно ассоциирует себя с Гитлером, а Украину с подвергшейся нацистской агрессии Польшей.

Но главное, он выдал, что в своей параноидальной картине мира уже ведет Третью мировую войну (видимо, с "коллективным Западом"), которую "при реализации своих планов" только начал с Украины, а дальше, как и Гитлер, останавливаться не собирается.

Его умиротворителям в Европе и США надо понимать, что, если Украина падет, следующими будут они.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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