У Путина в голове уже идет Третья мировая

В его голове уже идет Третья мировая.
Свежий Путин: "Украина оказалась несговорчивой. Мне ничего не оставалось при реализации своих планов начать именно с Украины. Поскольку украинцы не отдали коридор в Крым, всё-таки вынудили, они заигрались и вынудили меня начать Третью мировую войну именно с них".
Не пугайтесь. Это я поменял в известном ответе Путина Карлсону только несколько слов: Гитлера на меня, Польшу и поляков на Украину и украинцев, Данцигский коридор на коридор в Крым, Вторую мировую на Третью мировую.
Путин проговорился (по Фрейду) о том, что подсознательно ассоциирует себя с Гитлером, а Украину с подвергшейся нацистской агрессии Польшей.
Но главное, он выдал, что в своей параноидальной картине мира уже ведет Третью мировую войну (видимо, с "коллективным Западом"), которую "при реализации своих планов" только начал с Украины, а дальше, как и Гитлер, останавливаться не собирается.
Его умиротворителям в Европе и США надо понимать, что, если Украина падет, следующими будут они.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".