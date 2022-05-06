У Путина только одна сакральная дата: когда закончится война в Украине

Для Путина есть только одна сакральная дата, и это не 9 мая / Фото Reuters

По поводу сакральных дат. В ближайшем календаре их нет. Ведь ни "кровавая пасха", ни 2 мая, ни даже 9 мая, на самом деле, таковыми не являются.

Нет смысла россиянам именно к 9 мая что-то конкретно захватывать.

У Путина есть одна сакральная дата – столетие создания СССР в декабре текущего года.

Вот к данной дате он будет стремиться собрать свой геополитический пазл.

Первое, о чем нужно беспокоиться. Контроль россиян над Новой Каховкой в контексте водоснабжения в Крым не достаточен для достижения поставленной цели. Поскольку любой контроль гидроузла предполагает захват двух точек – нижней плотины и верхней по течению.

Иначе сохраняется риск обнуления достигнутого, например, вследствие гидроудара путем сбрасывания водной массы.

Именно в данном направлении нам стоит ожидать усиление наступления РФ.

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Кроме того, есть риск нанесения сильного удара по нашим тыловым центрам, куда именно – по понятным причинам не буду комментировать.

В остальном военная кампания РФ против Украины рассчитана до осени текущего года.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик