У Путина только одна сакральная дата: когда закончится война в Украине

Путин попытается собрать свой геополитический пазл к единственной действительно значимой для него дате.
По поводу сакральных дат. В ближайшем календаре их нет. Ведь ни "кровавая пасха", ни 2 мая, ни даже 9 мая, на самом деле, таковыми не являются.
Нет смысла россиянам именно к 9 мая что-то конкретно захватывать.
У Путина есть одна сакральная дата – столетие создания СССР в декабре текущего года.
Вот к данной дате он будет стремиться собрать свой геополитический пазл.
Первое, о чем нужно беспокоиться. Контроль россиян над Новой Каховкой в контексте водоснабжения в Крым не достаточен для достижения поставленной цели. Поскольку любой контроль гидроузла предполагает захват двух точек – нижней плотины и верхней по течению.
Иначе сохраняется риск обнуления достигнутого, например, вследствие гидроудара путем сбрасывания водной массы.
Именно в данном направлении нам стоит ожидать усиление наступления РФ.
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Кроме того, есть риск нанесения сильного удара по нашим тыловым центрам, куда именно – по понятным причинам не буду комментировать.
В остальном военная кампания РФ против Украины рассчитана до осени текущего года.
Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик