У бесноватого Путина осталось только ядерное оружие

У Путина осталось только ядерное орижие, считает Гармаш / Reuters

Судя по тому, как много о возможности ядерного удара россии говорят американцы, - они вполне допускают его вероятность. Не знаю, - это следствие имеющейся у них развединформации, или дошедшего до них понимания психической неадекватности путина.

Но мне кажется, эта тема слишком раздувается нашими и мировыми СМИ, воздействуя на психику и без всякой ядерной атаки. В любом случае, исключать возможности применения бесноватым ядерной бомбы нельзя. Как нельзя исключать и возможности падения на голову метеорита, возникновения очередной чумы-ковида, или нового Чернобыля (особенно, учитывая ситуацию на ЗАЭС). Но мы же не пишем ежедневно об этих рисках, не накручиваем себя страхами, не готовим планы эвакуации…

Нужно понимать, что все эти "референдумы", мобилизации, ядерный шантаж… - это свидетельство того, что после Харьковской области до пукина дошло - у него больше нет армии, которой он мог бы пугать, или которая вызывала к нему уважение лидеров других стран. Поэтому все, что ему остается сегодня, чтоб заставить себя бояться и уважать – это ядерное оружие. И чем хуже будут у него дела, тем больше он будет о нем говорить. Но это не должно влиять на нас.

В конце концов, я не понимаю этого тотального страха ядерной бомбы. Все что она может – это убить или сделать калекой. Но то же самое может и обычная ракета, дрон-камикадзе, пуля, в конце концов…

Смерть все равно неизбежна, рано или поздно она придет ко всем. И все мы ее боимся, но не готовимся к эвакуации от нее. Так почему же мы ядерную бомбу, которая несет смерть, боимся больше самой смерти?

К чему я это? – К тому, что мы все равно все умрем. Каждый в свой срок. Но пока мы живы, - нужно жить, а не бояться смерти именно от ядерного удара, как будто такая смерть хуже любой другой. Этот страх не имеет рационального смысла. Более того, сегодня он стал результатом той информационно-психологической спецоперации, которую проводит против всего мира пукин.

Ядерная бомба стала его психологическим (!) оружием. И чем хуже его дела на фронте, тем чаще он будет ее применять именно в этом качестве. Нужно просто понимать это, и жить дальше. Не позволять ему себя "убить". Как говорится: "двум смертям не бывать, одной не миновать"…

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