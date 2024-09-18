У Путина нет планов на войну в 2025 году, экономика России трещит по швам

У России все еще есть силы для войны против Украины, но в ближайшие месяцы Москва захочет снизить градус боевых действий.

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Россия попытается в ближайшие месяцы продвинуться на двух направлениях, чтобы запустить переговоры / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия планирует закончить войну до конца 2025-го – начала 2026 года, причем своей победой. По его словам, летом 2025 года противник столкнется с нехваткой военных на поле боя, потребностью в мобилизации и обострением проблемы с экономикой.

Любые прогнозы – дело неблагодарное, но положение России не вызывает вопросов. Ей тяжело и с каждым месяцем становится все труднее. Однако объективно России все еще хватает сил воевать против Украины. Пока Запад показывает нерешительность, Кремль обеспечивает себе преимущество сотрудничеством с тираниями и диктатурами, которые за деньги готовы помогать Москве разными "плюшками", такими как ракеты или шахеды.

И поэтому вряд ли можно говорить о том, что Россия сломается в военном плане. Люди для войны найдутся: не придут воевать за 25 тысяч долларов единоразовой выплаты, так пойдут за $30 тысяч. Думаю, что уже к Новому году планка перешагнет показатель и в $35 тысяч. Подобные выплаты для России – не проблема. Главное, чтобы были деньги.

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К сожалению, западные санкции ситуацию существенно не меняют. Нельзя, условно говоря, взять, загипнотизировать консервную банку, откачать воздух, чтобы Российская Федерация погибла. Вот если бы в период, условно говоря, февраля-августа 2022 года были введены все 14 пакетов санкций, то Россия бы задохнулась. Впрочем, экономика действительно трещит по швам: местами проседает нефть, а технологии обходятся все дороже. Если раньше, например, какая-то деталь стоила 1000 долларов, и ждать ее надо было неделю, то теперь цена выросла до 3000 долларов с ожиданием длиною в месяц.

На мой взгляд, учитывая то, что России с каждым месяцем все труднее, Кремль не настроен на войну еще и в 2025 году. Москва еще в начале этого года рассчитывала, что на выборах президента США победит пророссийский кандидат, и уже в 2025 году можно будет выйти на завершение войны. Потому у России нет плана по ведению войны в следующем году. По крайней мере, он не до конца сформулирован.

Думаю, что Россия уже в ближайшие месяцы захочет снизить градус войны. Ведь даже в БРИКС уже говорят, мол, ребята, надо завязывать, и как-то выходить из ситуации. И возможный план Москвы выглядит следующим образом: максимально активизироваться в Курской области, чтобы выбить оттуда наши войска, параллельно продвигаясь в направлении Покровска и захватывая как можно больше территорий в Донецкой области. Когда совпадут продвижения в Курской и Донецкой областях, представители России выйдут на мировую арену и скажут, что готовы к переговорам. Ведь пока украинские войска на Курщине, россияне не могут говорить об условиях переговоров "только с учетом текущих реалий на земле". Сейчас эта формула не работает, сработает она только в случае вытеснения ВСУ из Курской области.

Что касается условий переговоров, возможен вариант договоренностей по ситуации с Запорожской АЭС. Вероятен сценарий, при котором ее передадут в подчинение МАГАТЭ, после чего будет создана, условно говоря, 30-километровая зона, где не будет ни украинских, ни российских военных. Контролировать эту зону поручат, например, международному полицейскому контингенту.

Кроме того, со стороны России есть слухи о том, что Украине якобы что-то отдадут – часть Херсонской или часть Запорожской областей. Но пока это только слухи, которые ничем не подтверждены.

В целом, я считаю, что уже в этом году будет активный дрейф в сторону мирных переговоров. Возможно, снизится интенсивность боевых действий, или они и вовсе прекратятся. Впрочем, сейчас об этом рано говорить.

Рассчитывает ли Россия пойти дальше Донбасса? Официальных заявлений об этом пока не было. Ничего не мешало, например, Пескову или Захаровой выйти и сказать, что россияне хотят захватить еще и Днепропетровскую область. Заявления пропагандистов – это другой разговор, но в рамках официального дискурса таких "хотелок" мы пока не слышали.

Конечно, есть большой риск, что Россия в случае захвата всего Донбасса попытается построить буферные зоны в Днепропетровской и Харьковской областях. Даже если россияне зайдут на 5-10 квадратных километров в Днепропетровскую область, то Кремль уже получит стимул говорить о том, что его войска, мол, хотят теперь оккупировать еще и Днепр. Это стало бы ударом и для Украины, ведь тогда война расширилась бы уже и на Днепропетровскую область.



Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, специально для Главреда

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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