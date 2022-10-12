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У Путина нет оружия, чтобы переломить ход войны

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

12 октября 2022, 19:22

У Украины западного оружия будет все больше и больше. И поэтому ВСУ будут становиться все сильнее с каждым днем.

Путин, солдат
У Путина нет оружия, чтобы переломить ход войны, убежден Альфред Кох / скриншот из видео, Facebook Генштаб ВСУ

В сети идет много споров о том, каков уровень поддержки войны и Путина в России. Все дружно ругают социологию и даже Левада-центр уже теперь не авторитет. Но давайте посмотрим на дело с практической точки зрения.

В действительности, не имеет никакого значения, что у человека на уме и какие бездны он переживает, когда стреляет в украинца. Важно только одно: он стреляет. Не имеет значения, любит ли человек Навального или любит Путина. Важно, что он идет и голосует за Путина. Не имеет значения, считает ли человек войну с Украиной справедливой или считает ее подлой и мерзкой. Важно, что он идет по повестке, одевает форму и едет на войну.

Все остальное - беллетристика и мудовые рыдания. Жизнь - жесткая штука и хорошо, если Господь не поставил тебя перед выбором: идти на войну или "иметь неприятности с полицией". А если поставил, то поставил. И тебе этот выбор делать. И в зависимости от твоего решения ты будешь либо за войну, либо против нее. И даже если ты просто трус и никогда "политикой не интересовался", а сбежал в Казахстан просто из-за страха за собственную шкуру, то даже в этом случае ты ногами проголосовал против войны.

Это был трудный выбор. Нужно было бросить родных и близких, бежать в неизвестность. Обречь себя на роль беженца и в общем-то, в какой-то степени, презираемого всеми представителя народа-агрессора.

Но ты сделал этот выбор. А другой его не сделал. И будучи ярым пацифистом одел форму и пошел убивать незнакомых ему людей, которые ничего плохого ему не сделали. И, тем самым, этот другой проголосовал за войну. Что бы он сам про себя не думал и не говорил бы после этого.

И вот какая на этот счет есть статистика. С момента начала мобилизации за границу выехало около миллиона россиян. В большинстве своем - это как раз те мужчины, которые могли попасть под мобилизацию. Всего в России 14 миллионов человек составляют мобилизационный резерв. Примерно треть из них имеет бронь и отсрочку и мобилизации не подлежит.

Сейчас поток убегающих от мобилизации россиян резко спал, обстановка на пограничных пунктах стабилизировалась, а цены на авиабилеты опять вернулись к прежним значениям. Значит все, кто хотел уехать - уехали.

Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем примерно 10-15% мужчин, ногами проголосовавших против войны. Остальные 85-90% согласны пойти воевать. Одни с энтузиазмом, другие чертыхаясь. Но согласны. И это - самое главное.

Возможно, что у женщин ситуация другая. Возможно, что среди них доля противников войны - больше. Но то, что мы видим с бегством от мобилизации - никак не противоречит данным Левады-центра. И вселяет большие надежды в Путина.

Подавляющее большинство военнообязанных мужчин так или иначе готовы пойти и воевать. И это значит, что у Путина до сих пор есть социальная база, которая подпирает его режим. И это просто катастрофа для всех, кто хочет что-то поменять в России.

Мне самому не нравится этот вывод. Но найдите изъян в моих рассуждениях. Я с радостью уцеплюсь за него. Я такого изъяна не вижу. И это значит, что с пушечным мясом у Путина проблем не будет. Так же как их не было и у его предшественников. Радует только одно: у Путина нет оружия. Всех этих груд металлолома, которые он собирает по всей России и ее сателлитам, все равно будет недостаточно, чтобы переломить ход войны.

А у Украины западного оружия будет все больше и больше. И поэтому ВСУ будут становиться все сильнее с каждым днем. И никакие бомбежки украинских городов не смогут предотвратить неизбежное поражение Путина. Как бомбежки Лондона не смогли предотвратить крах Гитлера.

Потому, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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