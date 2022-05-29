УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

У Путина и Кирилла случится нервный тик: почему РПЦ рискует потерять парафии в Украине

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

29 мая 2022, 09:30

Кремль в ближайшие годы будет наблюдать, как размывается его система влияния через религию.

РПЦ будет все больше терять влияние в Украине / Reuters

​Итак, прошёл Собор УПЦ МП и есть весьма занимательные решения. Фактически можно говорить о выходе украинских парафий из Московского Патриархата. Об этом идёт речь в постановлении Собора.

Да, формально РПЦ не послали вслед за русским кораблём. Хотя... далее даю цитаты:

3. Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

4. Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви.

6. Собор мав міркування про відновлення мироваріння в Українській Православній Церкві.

И вот расшифровка пунктов 4 и 6 дана в комментариях предстоятелей Церкви. В частности, это:

  • самостоятельно варить миро (прерогатива автокефальных церквей);
  • свой суд (так же признак самостоятельности);
  • рукоположение епископов и создание парафий за границей (то есть определение территории деятельности).

То есть имеем три из трёх признаков - своя иерархия, своё миро, свой церковный суд. Причём, в вопросах мироварения особенно интересно - именно этот пункт считается РПЦ ключевым при определении автокефалии церкви (с точки зрения Вселенского патриархата варить миро может только Вселенская церковь, но это не соблюдается по факту).

Ну и самостоятельность епископов на время военного положения как вишенка на тортик.

Ещё раз, формально слова "автокефалия" не прозвучало, есть "повна самостійність і незалежність Української Православної Церкви". Но как не назови, а РПЦ, похоже, теряет свои украинские парафии. Ведь даже после войны вряд ли киевские иерархи решат отдать свои права, которые сегодня взяли.

Будет ли объединение с ПЦУ?

На данном этапе нет. УПЦ (уже не МП) настаивает на большей ступени самостоятельности и более весомом статусе. Теоретически церкви могут объединиться, но тут уже будет вопрос мирской (светский) - кто какой пост займёт.

Но в любом случае у Путина и Кирилла случится нервный тик.

Читайте такжеТроллинг ПЦУ: почему УПЦ МП до сих пор осталась зависимой от РоссииПочему? РПЦ считает себя наибольшей православной церковью мира. И говорит о наличии более чем 37 тысяч культовых зданий (забавно, не приходов, а именно зданий). Но вот беда, 14 тысяч из 37 "российских" - украинские приходы. Если считать по "зданиям", то есть учитывать часовенки, то и все 20 тысяч будет.

А вот дальше начинается самое забавное. 37-20 = 17. Это с учётом Молдовы, Беларуси, стран Балтии, Средней Азии и РПЦЗ (заграничной, которая лишь формально считает себя частью РПЦ (но не теперешней)). И малейший дрейф хоть одной из этих церквей (возможно в Молдове и новое отдаление РПЦЗ) создаёт забавную ситуацию:

Крупнейшей православной церковью мира становится... румынская с 16 тысячей приходов.

А теперь подумайте что будет с тезисами "защитники православия", "третий рим". Что, в конце концов, будет с балансом сил в православном мире.

Одним словом, если УПЦ всё же не МП окончательно, то Кремль в ближайшие годы будет наблюдать как размывается его система влияния через религию. Микс разведки и МИДа, который по недоразумению называется РПЦ, будет терять влияние день ото дня.

Забавные процессы пошли.

P.S. может ли Украинская церковь стать самой крупной в православном мире? Теоретически да. Но для этого необходимо:

  • преодоление амбиций иерархов (бе вмешательства государства) и объединение церквей;
  • обновление базиса отношений с Вселенской церковью (предоставление больших прав);
  • время.

Но это уже совсем другая история.

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:30

У Путина и Кирилла случится нервный тик: почему РПЦ рискует потерять парафии в Украине

09:03

Берегут места раненым оккупантам: в Крыму прекратили класть в больницы гражданскихВидео

08:46

"Дружбы" не будет: страны ЕС получили новый проект нефтяного эмбарго против России

08:36

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2022: Львам – успех и деньги, Водолеям – подсказки судьбы

08:11

Армия РФ понесла значительные потери на Юге и отступила на невыгодные рубежи – ГенштабВидео

Реклама
07:28

Будут контролировать руины: захват Северодонецка истощит армию РФ и не даст им выгоды – ISWВидео

06:34

Кишка тонка: почему Путину не удастся применить к украинцам опыт уйгуров в Китаемнение

06:24

Войска РФ достают танки времен Хрущева: ВСУ уничтожат их ударами из NLAW и Javelin – ЖдановВидео

06:06

День ангела Алины: душевные поздравления и картинки именинницам

05:20

Простой и очень полезный салат из 3 ингредиентов: вкусный рецепт за 5 минутВидео

04:02

"Кто пишет букву Z — да пошли они в ...": Андрей Макаревич высказался о российской пропаганде

03:50

Беременная ангел Victoria's Secret появилась на красной дорожке в Каннах без нижнего белья

03:30

Гороскоп на июнь 2022 года для Весов: награда за труды, счастливая любовь и большое чудоВидео

02:40

Украина будет плавать: синоптики предупредили о сильных ливнях ​Видео

02:35

Переплыла Дунай, спасаясь от войны: трансгендерная певица Зи Фамелу нелегально покинула Украину

02:00

Названы неожиданные причины зубной боли: когда нужно бежать к врачу

01:58

"Военная" прическа и патриотическое тату: украинская продюсерка изменилась до неузнаваемости

01:33

Не только как антисептик: где в быту можно с пользой применить перекись водорода

00:51

Приметы на 30 мая: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

00:11

Полякова осталась без денег и рассказала, куда потратила все заработанное до войны

Реклама
28 мая, суббота
23:56

ВСУ отбили семь вражеских атак на Донбассе: продолжаются боиВидео

23:52

Злата Огневич рассказала, почему на Холостячке выбрала Задворного, которого считает мальчишкой

23:48

Каннский кинофестиваль объявил победителей 2022 года

23:34

Зеленский о блокаде Херсона: людей пытаются взять в заложникиВидео

23:10

Ситуация на фронте может резко измениться с 15 июня: Арестович дал новый прогнозВидео

23:07

"Самая большая боль": Остапчук пожаловался, что бывшая жена не дает общаться с детьми

22:55

Рашисты потерпели "надлом" на одном из направлений - Арестович

22:36

Дзидзьо стал жертвой своего двойника - певец попал в скандал с выступлением на "мажорной" свадьбе

22:31

"Завод уничтожен": выяснились подробности ракетного удара по Кривому Рогу

22:20

В уличных боях за Мариуполь убито примерно 6 000 оккупантов - АрестовичВидео

21:56

"Его все боятся": Зеленский высказался о госперевороте в РоссииВидео

21:39

Больше месяца без Олега Винника: Оля Полякова заговорила о том, куда делся певец

21:35

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на июнь, которые принесут успех и деньгиВидео

21:25

Оккупанты перенесли дату псевдореферендума в Херсоне: в чем причинаВидео

20:59

"Оставляют мины под телами убитых украинцев": раскрыты новые зверства оккупантовВидео

20:53

Над городом гриб от взрывов: в Кривом Роге сообщают о двух "прилетах"

20:25

Несутся мощные грозы и жуткая жара: синоптики назвали самые жаркие дниВидео

20:21

Джамала показала кадры невероятного концерта на воде

20:20

Германия решилась вооружить Украину: ВСУ для битвы с РФ получат САУ Gepard и БМП MarderВидео

19:57

Украина может потопить весь Черноморский флот РФ ракетами - Братчук

Реклама
19:45

Украинские военные ликвидировали еще одного российского командираВидео

19:34

Обратка гарантированно прилетит: почему буряты скоро начнут бить русскихмнение

19:28

"А я предупреждала вас о войне": дочь Егоровой рассказала о скандальной переписке с мамойВидео

19:24

Макрон и Шольц потребовали от Путина освободить 2500 пленных защитников МариуполяВидео

19:16

Грозит ли Украине вспышка холеры из-за войны: ответ Минздрава

19:14

Гороскоп на июнь 2022 года для Дев: астролог рассказала, чего ждать в любви, на работе и в финансахВидео

18:47

"Адская вечеринка": ВСУ уничтожили живую силу и технику врагаВидео

18:46

У Зеленского призвали вернуть РФ за железный занавес: при каком условии

18:44

"Артист, показавший настоящие яйца": Alyona Alyona назвала супер-пример для украинского шоубиза

18:35

Переговоры без Путина обречены на провал: РФ - это страна, где никто ничего не решает – ЗеленскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять