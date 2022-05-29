У Путина и Кирилла случится нервный тик: почему РПЦ рискует потерять парафии в Украине

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РПЦ будет все больше терять влияние в Украине / Reuters

​Итак, прошёл Собор УПЦ МП и есть весьма занимательные решения. Фактически можно говорить о выходе украинских парафий из Московского Патриархата. Об этом идёт речь в постановлении Собора.

Да, формально РПЦ не послали вслед за русским кораблём. Хотя... далее даю цитаты:

3. Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

4. Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви.

6. Собор мав міркування про відновлення мироваріння в Українській Православній Церкві.

И вот расшифровка пунктов 4 и 6 дана в комментариях предстоятелей Церкви. В частности, это:

самостоятельно варить миро (прерогатива автокефальных церквей);

свой суд (так же признак самостоятельности);

рукоположение епископов и создание парафий за границей (то есть определение территории деятельности).

То есть имеем три из трёх признаков - своя иерархия, своё миро, свой церковный суд. Причём, в вопросах мироварения особенно интересно - именно этот пункт считается РПЦ ключевым при определении автокефалии церкви (с точки зрения Вселенского патриархата варить миро может только Вселенская церковь, но это не соблюдается по факту).

Ну и самостоятельность епископов на время военного положения как вишенка на тортик.

Ещё раз, формально слова "автокефалия" не прозвучало, есть "повна самостійність і незалежність Української Православної Церкви". Но как не назови, а РПЦ, похоже, теряет свои украинские парафии. Ведь даже после войны вряд ли киевские иерархи решат отдать свои права, которые сегодня взяли.

Будет ли объединение с ПЦУ?

На данном этапе нет. УПЦ (уже не МП) настаивает на большей ступени самостоятельности и более весомом статусе. Теоретически церкви могут объединиться, но тут уже будет вопрос мирской (светский) - кто какой пост займёт.

Но в любом случае у Путина и Кирилла случится нервный тик.

Читайте такжеТроллинг ПЦУ: почему УПЦ МП до сих пор осталась зависимой от РоссииПочему? РПЦ считает себя наибольшей православной церковью мира. И говорит о наличии более чем 37 тысяч культовых зданий (забавно, не приходов, а именно зданий). Но вот беда, 14 тысяч из 37 "российских" - украинские приходы. Если считать по "зданиям", то есть учитывать часовенки, то и все 20 тысяч будет.

А вот дальше начинается самое забавное. 37-20 = 17. Это с учётом Молдовы, Беларуси, стран Балтии, Средней Азии и РПЦЗ (заграничной, которая лишь формально считает себя частью РПЦ (но не теперешней)). И малейший дрейф хоть одной из этих церквей (возможно в Молдове и новое отдаление РПЦЗ) создаёт забавную ситуацию:

Крупнейшей православной церковью мира становится... румынская с 16 тысячей приходов.

А теперь подумайте что будет с тезисами "защитники православия", "третий рим". Что, в конце концов, будет с балансом сил в православном мире.

Одним словом, если УПЦ всё же не МП окончательно, то Кремль в ближайшие годы будет наблюдать как размывается его система влияния через религию. Микс разведки и МИДа, который по недоразумению называется РПЦ, будет терять влияние день ото дня.

Забавные процессы пошли.

P.S. может ли Украинская церковь стать самой крупной в православном мире? Теоретически да. Но для этого необходимо:

преодоление амбиций иерархов (бе вмешательства государства) и объединение церквей;

обновление базиса отношений с Вселенской церковью (предоставление больших прав);

время.

Но это уже совсем другая история.