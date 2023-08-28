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У Путина было два товарища, и одного он недавно убил

Виктор Небоженко
28 августа 2023, 08:58
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Кроме Пригожина и Медведчука остались Лукашенко и Кадыров, но на них у Путина еще меньше надежды.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Одного из своих товарищей Путин недавно убил / Коллаж: Главред, скриншоты

У Путина было два товарища, близких друзей, которых он хороши знал. Они легко угадывали его пожелания, вкусы, страхи и надежды - это Медведчук из Украины и Пригожин из Петербурга. Путина и Медведчука связывало чекистское прошлое обоих, и с Пригожиным глубокая 20-30-летняя дружба - это люди, которым он доверял самые сложные дела в России и Украине. Обоих их, как они не старались, не любило ближайшее окружение Путина.

Как цинично и пафосно любит говорить Путин о своих близких друзьях - Медведчук и Пригожин - это "люди сложной судьбы, но талантливые бизнесмены". В результате, один из них - Медведчук, мощно обогатившись за счет путинской России, "проворонил" Украину, оставив ее в руках Запада, другой друг Путина - глава ЧВК Вагнер Пригожин оказался предателем и сильно унизил российского президента перед всем миром.

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Остались Лукашенко и Кадыров, но на них у Путина еще меньше надежды. Придет время, Лукашенко и Кадыров легко отрекутся от Путина, и спасая себя, будут смело выступать на Международном уголовном суде в Гааге, давая показания против Путина.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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Виктор Медведчук Евгений Пригожин Виктор Небоженко
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