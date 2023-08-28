У Путина было два товарища, и одного он недавно убил

У Путина было два товарища, близких друзей, которых он хороши знал. Они легко угадывали его пожелания, вкусы, страхи и надежды - это Медведчук из Украины и Пригожин из Петербурга. Путина и Медведчука связывало чекистское прошлое обоих, и с Пригожиным глубокая 20-30-летняя дружба - это люди, которым он доверял самые сложные дела в России и Украине. Обоих их, как они не старались, не любило ближайшее окружение Путина.
Как цинично и пафосно любит говорить Путин о своих близких друзьях - Медведчук и Пригожин - это "люди сложной судьбы, но талантливые бизнесмены". В результате, один из них - Медведчук, мощно обогатившись за счет путинской России, "проворонил" Украину, оставив ее в руках Запада, другой друг Путина - глава ЧВК Вагнер Пригожин оказался предателем и сильно унизил российского президента перед всем миром.
Остались Лукашенко и Кадыров, но на них у Путина еще меньше надежды. Придет время, Лукашенко и Кадыров легко отрекутся от Путина, и спасая себя, будут смело выступать на Международном уголовном суде в Гааге, давая показания против Путина.
Кто такой Виктор Небоженко
Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.
Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.
В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.
С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".