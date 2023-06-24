В случае провала Пригожина, на России начнется волна репрессий и начнется бегство элит, что является положительным фактором.

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У Пригожина есть 24-48 часов, чтобы устроить переворот, говорит Денисенко / коллаж: Главред, фото: скрин, ua.depositphotos.com

Перевороты - это преимущественно блиц-криги. У Пригожина есть 24-48 часов, пока система не оправилась.

Если вагнеры ночью зайдут на Красную площадь, считайте, Пригожин почти одержал победу и тогда мы поймем, кто его реально поддерживал. То, что его кто-то поддерживает, уже не вызывает сомнений.

Но, в случае победы Пригожина:

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1. Те, кто говорит, что он остановит войну, ошибаются. Он вынужден будет на первом этапе уделить больше внимания внутренней ситуации, чем войне, и всего лишь начнет тянуть время. И это только на первом этапе. Взять власть и удержать власть - две разные вещи.

2. Для внешней легитимности он должен обеспечить один единственный фактор: неприменение ядерного оружия и выход из ЗАЭС. И, наверное, он на это пойдет.

3. Если ему удастся закрепиться, он должен идти на дальнейшую эскалацию. Но для этого должно пройти определенное время. Хотя мы должны понимать: он принимает быстрые решения и может отлаживать процессы.

И в среднесрочной перспективе это может стать для нас проблемой. Поэтому, в случае его победы, у нас будет лишь короткое окно возможностей.

В случае провала Пригожина:

1. На России начнется волна репрессий и начнется бегство элит, что является положительным фактором.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

2. Управление страной не удастся восстановить в считанные часы: все уже увидели, что ни фсб, ни полиции, ни других силовиков просто нет. Удерживать ситуацию без массового террора будет крайне сложно.

Когда меня спрашивают, какой сценарий выгоден нам, то нам лучше всего - максимальное затягивание конфликта. Если это продлится 10-14 дней, есть все шансы, что российская армия посыплется.

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