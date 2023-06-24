Путин слил своего верного друга Пригожина

До 1 июля осталась неделя, Пригожин надеялся до последнего, что Путин не заставит именно его и его бойцов идти по контракту под Шойгу.

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У Пригожина нет шансов на прощение, считает Невзлин / фото: скриншот из видео

Путин не назвал Пригожина Пригожиным. Зато произнес слово "предательство". В переводе с путинского на человеческий это означает, что у Пригожина нет шансов на прощение.

Никаких игр, все по-взрослому. Операция "огонь по штабам", о которой я неоднократно предупреждал, входит в решающую фазу.

Почему именно сейчас? До 1 июля осталась неделя, Пригожин надеялся до последнего, что Путин не заставит именно его и его бойцов идти по контракту под Шойгу.

видео дня

Надеялся напрасно, Путин нанес ему смертельный удар в спину, предал по-настоящему – по всем понятиям. Отдать дело всей своей жизни, своего "Вагнера" Шойгу, ну как это возможно?

Мало того, это было совместное дело жизни и Пригожина, и Путина. Тут уж лучше правда погибнуть, чем быть до такой степени опущенным своим злейшим врагом на глазах у всей зоны.

Кто такой Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Путин только что слил своего верного друга, возможно, самого верного. Отдал приказ о его убийстве. Все они жили и живут по законам мафии, и умирать будут так же. Включая главаря.

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