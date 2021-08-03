УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

В поисках лучшей жизни: почему украинцы активно едут за границу

Василий Воскобойник

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству

3 августа 2021, 07:45

Украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы, будут выбирать переезд и будут оставаться в ЕС на постоянное место жительства.

заробитчане
Украинцы будут выезжать на постоянное место жительства в ЕС / Reuters / Reuters

Про отток работников начали писать журналисты, в частности, о том, что украинские учителя активно выезжают за границу. На самом деле эти процессы происходили и раньше, потому что надо зарабатывать деньги.

В 2020 году такие страны как Португалия, Испания, Италия оказались практически закрытыми из-за коронавируса, в то время, как Польша и Чехия, куда так же активно украинцы выезжают на работу в рамках трудовой миграции, практически не закрывались. Только в прошлом году Польша выдала для украинцев 1,8 миллиона приглашений на работу - то есть это количество почти соответствует тому, что выдалось в прошлые годы (что также свидетельствует о том, что ситуация кардинально не изменилась).

Количество перечисленных денег в 2020 году оказалась на 200 миллионов больше, чем в 2019, что также подтверждает тот факт, что трудовая миграция, по крайней мере, не уменьшилось.

В Европе наибольшим спросом пользуются айтишники, врачи, специалисты банковской сферы и страхования, но украинцы, которые едут работать за границу, предпочитают зарабатывать деньги уже сегодня, а это возможно только при условии работы в сфере физического труда. Именно украинцы работают в сфере сельского хозяйства, строительства, производства, перерабатывающей отрасли и даже на складах. И несмотря на коронавирусные ограничения, желание работодателей в Польше и Чехии нанимать украинцев не уменьшилось.

Повышение зарплат в Европе базируется, в первую очередь, на экономическом росте. В 2020-2021 минимальная заработная плата в Польше увеличилось на 200 злотых, а в 2022 она повысится еще на 200 злотых. И этот процесс повышения будет продолжаться и в дальнейшем, так как это связано с демографическим кризисом - количество трудоспособного населения уменьшается, а количество молодежи не соответствует запросам растущей экономики. Поэтому это - лучшее время для того, чтобы привлекать к себе трудовых мигрантов из других стран.

Реклама

Читайте такжеПочему не стоит радоваться росту зарплаты до 500 долларовУчитывая это, в дальнейшем украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы и видят совсем другой пример существования общества, социальные отношения и результат от уплаты налогов, соответственно, будут выбирать переезд и будут оставаться в европейских странах на постоянное место жительства.

По прогнозам демографов, к 2030 году количество трудоспособного населения сократится на 3 миллиона человек, и если добавить к этому выезжающих из страны, то, как следствие, мы получим ситуацию, когда не будет хватать рабочих рук для предприятий, существующих сегодня. И тогда появится вопрос о том, кто будет инвестировать деньги в Украину.

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, специально для Главреда

Работа за рубежом новости Украины трудовые мигранты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Jerry Heil разделась и свела с ума поклонником горячими фото с дикого безлюдного пляжаJerry Heil разделась и свела с ума поклонником горячими фото с дикого безлюдного пляжа В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образаВ моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Когда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала срокиКогда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала сроки Комаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жаруКомаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару Планы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели КремляПланы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели Кремля

Последние новости

08:12

Дорога Украины в НАТО и ЕС в обмен на СП-2: США и Европа приняли мощное решение в поддержку Киева

07:56

"Зараза не уйдет": в Раде предупредили о новом локдауне и назвали сроки Видео

07:45

В поисках лучшей жизни: почему украинцы активно едут за границу мнение

07:20

Провал сценария РФ по Донбассу: у Кравчука заявили об опасности диалога Украины на вотчине Лукашенко Видео

07:17

Удар дождей с грозами: в Украину примчалось похолодание до +19

Реклама
07:01

На волоске от смерти: астролог рассказал, выживет ли певица МакSим

06:30

Почему дело Чауса не станет Уотергейтом для Зеленского мнение

06:02

"Как вам жара?": Маша Полякова без белья похвасталась кружевным нарядом

05:28

Новая военная операция России против Украины: политик раскрыл планы Кремля Видео

04:22

Почему вы не можете похудеть: названа главная привычка, которая тормозит процесс

03:50

Сладкоежкам на заметку: диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

03:02

Ученые пояснили, может ли "Лямбда"-штамм COVID-19 скрываться от иммунитета

02:38

"Сладенькая": голая Снежана Бабкина свела с ума поклонников идеальным телом

02:10

Врачи перечислили первые и опасные признаки атеросклероза Видео

01:37

Арктические морозы, пустыни и вечные торнадо: Украине предрекли опасную погоду и смену климата Видео

00:51

Врач рассказала, кому нельзя есть зеленые яблоки Видео

00:21

Гороскоп на сегодня 3 августа для всех знаков Зодиака: тревожные сны или новые знакомства Видео

00:03

Во французском зоопарке панда впервые родила детенышей-близнецов Видео

02 августа, понедельник
23:54

Россия пожаловалась на "беспрецедентные ограничения" в США

23:45

Страшный пожар в Запорожье: горит многоквартиный дом, огонь видно с другого берега Видео

Реклама
23:19

Муж легкоатлетки Тимановской рассказал, почему решился на переезд в Киев

23:15

Попросили не курить возле детей: в Днепре группа мужчин избила супружескую пару Видео

23:04

В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Фото Видео

22:16

Только предложил встречаться: стали известны подробности о погибшей паре во время урагана во Львове Видео

22:09

В Киеве повязали пьяного маршрутчика, который не хотел "тратить время" на алкотест

21:28

В Турции разбился автобус с российским туристами

21:15

Бросали камни и применяли слезоточивый газ: в Киеве группа подростков поиздевалась над прохожим

20:46

СБУ блокировала пророссийский центр "титушек" одиозного нардепа Кивы Видео

20:32

Ученые поведали, на какие болезни жалуются люди среднего возраста Видео

20:23

Проиграла спор: на Черкасчине утонули муж и жена

20:10

Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт Видео

19:55

Фильм Время 2021 - рецензия и обзор на новый шедевр Найта Шьямалана Видео

19:51

РФ испытывает на жителях ОРДЛО свою новую вакцину - разведка Видео

19:39

Не вернулся с пробежки: в Киеве исчез белорусский активист

19:30

Украинцы не должны требовать больше медалей мнение

19:14

В России из-за лесных пожаров среди бела дня пропал солнечный свет Видео

19:02

Столица готовится к наихудшему сценарию по коронавирусу - Рубан Видео

19:00

Бокал вина каждый день: что на самом деле происходит с организмом Видео

18:50

Зеленский заинтриговал украинцев мероприятиями к юбилейному Дню Независмости Украины

18:44

Mamarika родила первенца - трогательное фото из роддома

Реклама
18:40

Скандал на Олимпиаде: супруг белорусской легкоатлетки сбежал в Киев

18:39

Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим

18:34

Телефонный код Киева: как дозвониться со стационарного и мобильного

18:27

Трех девушек из Тернопольщины продали в сексуальное рабство в Португалию

18:04

Приметы на 3 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:02

Без "постсоветского пространства": Кулеба призвал ЕС считать Украину частью Запада Видео

17:51

"Моя жена": мужчина набросился на женщину в троллейбусе и жутко ее избил Видео

17:42

Назвали дату 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1

17:40

Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки

17:20

Телеканал 1+1 стал лидером телесмотрения по результатам июля

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять