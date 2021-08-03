В поисках лучшей жизни: почему украинцы активно едут за границу

Украинцы будут выезжать на постоянное место жительства в ЕС / Reuters / Reuters

Про отток работников начали писать журналисты, в частности, о том, что украинские учителя активно выезжают за границу. На самом деле эти процессы происходили и раньше, потому что надо зарабатывать деньги.

В 2020 году такие страны как Португалия, Испания, Италия оказались практически закрытыми из-за коронавируса, в то время, как Польша и Чехия, куда так же активно украинцы выезжают на работу в рамках трудовой миграции, практически не закрывались. Только в прошлом году Польша выдала для украинцев 1,8 миллиона приглашений на работу - то есть это количество почти соответствует тому, что выдалось в прошлые годы (что также свидетельствует о том, что ситуация кардинально не изменилась).

Количество перечисленных денег в 2020 году оказалась на 200 миллионов больше, чем в 2019, что также подтверждает тот факт, что трудовая миграция, по крайней мере, не уменьшилось.

В Европе наибольшим спросом пользуются айтишники, врачи, специалисты банковской сферы и страхования, но украинцы, которые едут работать за границу, предпочитают зарабатывать деньги уже сегодня, а это возможно только при условии работы в сфере физического труда. Именно украинцы работают в сфере сельского хозяйства, строительства, производства, перерабатывающей отрасли и даже на складах. И несмотря на коронавирусные ограничения, желание работодателей в Польше и Чехии нанимать украинцев не уменьшилось.

Повышение зарплат в Европе базируется, в первую очередь, на экономическом росте. В 2020-2021 минимальная заработная плата в Польше увеличилось на 200 злотых, а в 2022 она повысится еще на 200 злотых. И этот процесс повышения будет продолжаться и в дальнейшем, так как это связано с демографическим кризисом - количество трудоспособного населения уменьшается, а количество молодежи не соответствует запросам растущей экономики. Поэтому это - лучшее время для того, чтобы привлекать к себе трудовых мигрантов из других стран.

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Читайте такжеПочему не стоит радоваться росту зарплаты до 500 долларовУчитывая это, в дальнейшем украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы и видят совсем другой пример существования общества, социальные отношения и результат от уплаты налогов, соответственно, будут выбирать переезд и будут оставаться в европейских странах на постоянное место жительства.

По прогнозам демографов, к 2030 году количество трудоспособного населения сократится на 3 миллиона человек, и если добавить к этому выезжающих из страны, то, как следствие, мы получим ситуацию, когда не будет хватать рабочих рук для предприятий, существующих сегодня. И тогда появится вопрос о том, кто будет инвестировать деньги в Украину.

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, специально для Главреда