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"У победы много родителей, поражение - всегда сирота": об ответственности Украины и партнеров

Юрий Богданов
3 ноября 2024, 20:02
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Власть, конечно, есть за что похлопать. И ошибок (кадровых и управленческих), и просчетов (особенно задним числом выявленных) хватает. И себя есть за что шлепнуть и общество, и государство.
'У победы много родителей, поражение - всегда сирота': об ответственности Украины и партнеров
Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Вот сейчас популярный дискурс кто больше виноват. "Преступная власть", плохое общество, плохие партнеры. Конечно, вся эта дискуссия хорошо полита политическими предпочтениями некоторых ее участников. Но фон для поиска виновных благоприятный, конечно: сейчас враг наступает, у партнеров почти весь дискурс - о переговорах (и не только у Трампа, на самом деле), а среди многих украинцев - о том, что мы или "вот-вот проиграем", или надо что-то вот договариваться.

Просто напомню: когда Украина отбила попытку захватить Киев, а особенно после Харькова и Херсона западные военные и политики радостно хвастались, что это "мы их всему научили". А потом - если верить Вудворту - легко поддались на ядерный шантаж Питуна. Сейчас же, когда мы вынуждены разменивать российские потери и время на территории - можно поискать проблему в Украине и украинцах. Конечно, украинцы не остаются в долгу. Особенно власть, для которой это политически естественно.

Власть, конечно, есть за что штурхнуть. И ошибок (кадровых и управленческих), и просчетов (особенно задним числом выявленных) хватает.

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И себя есть за что пнуть и общество, и государство. Потому что сейчас мы живем с теми институтами, тем обществом и тем государством, которое настроили за 30 лет. И радикально его изменить во время войны невозможно.

И да, без наших партнеров и их денег нам бы наступила кабзда. Но во многих вопросах и поставок оружия, и предоставления разрешений на его использование, и на ограничения в отношении России и ЕС, и США действуют трусливо или откровенно лицемерно. Это факт.

А те, кто повторяет откровенно идиотскую формулу "надо начать с себя, и помощь придет", кажется, реально переслушали тренингов личностного роста. Ни одна даже великая империя не вывезла мировую войну без внешнего ресурса, особенно когда война шла на ее территории. Ни Франция, ни Британия, ни СССР, ни США, которые вышли из Второй Мировой в долгах.

И даже сейчас есть примеры стран, которые действуют относительно своего потенциала гораздо более решительно и последовательно чем "большие игроки". Это страны Скандинавии, которые выделяют относительно ВВП в разы больше чем США или крупные страны Европы. И которые не бегают за Украиной с попыткой "повесить" на жертву агрессии комплекс вины.

Текущие ограничения для Украины и очень медленная помощь нас не уничтожат как государство. Все же и помощь есть, и заводы с бельгийцами и немцами строятся, и оружие создаются. Поэтому выгребем.

Но эта специфическая политика растягивает и масштабирует вызовы. На которые нашим партнерам придется отвечать. Я сам много раз объяснял мотивы их осторожности, но это не меняет результата. Отгребут проблемы они даже не из-за Украины, а по совокупности.

Вот они не прибили "Вагнер" в Украине и не выбили Россию из Сахеля, и уже есть война в Судане. Которая по последствиям для Европы и США окажется еще большей проблемой. Там уже 13 млн беженцев (еще в августе было 10), из них 500 тыс - уже в ЕС, 25 млн - на грани голода. Воспламенится и еще где-то, потому что огромный Судан станет экспортировать радикализм и нестабильность. Провоцируя кризис за кризисом в Африке. А это усилит и экономическое, и миграционное давление.

Ну и то, что Путина не побили быстро, ведет к худшему сценарию, которого наши партнеры боятся по России. Собственно, хаоса и коллапса при трансфере власти. Путин очень старается превратить свою страну в перенасыщенную ненавистью и нацизмом территорию. Которая рано или поздно взорвется. А хаос в России - это действительно вызовы мирового масштаба. И кто будет нести за это ответственность? Кроме самих россиян?

А почему? Потому что в свое время не дали Украине оружие и разрешения относительно быстро выиграть войну. И уж если в условное завтра война завершится, точку невозврата режим Путина, скорей всего, уже прошел. Как в свое время СССР, который рухнул уже после завершения Афганской войны. И будет как всегда. Чего боялись, то и получили.

И тут даже несколько фамилий "виновных" не получится назначить. Это системные баги политики. Которые придется лечить, когда завершится этот цикл войны и противостояния.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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