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У оккупантов случилась массовая мигрень

Александр Коваленко
11 декабря 2023, 08:10
В Херсонскую область продолжается переброска сил и средств для усиления ГВ "Днепр".
Херсонская область, Антоновский мост
Херсонская область / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

У подразделений 328 ДШП 104 ДШД, которые пытались вытеснить СОУ юго-западнее Крынок, случилась массовая мигрень. Командование РОВ так и не может найти оптимальное решение проблемы левого берега, контроль СОУ на котором расширяется. И в то время как всеобщее внимание приковано к Крынкам, у которых в режиме нон-стоп горит российская техника, интересные и очень странные дела имеют место быть несколько западнее.

В этой связи в Херсонскую область продолжается переброска сил и средств для усиления ГВ "Днепр". Перебрасывают за счёт ресурса ГВ "Запорожье" и ГВ "Оборона Крыма".

По состоянию на сегодняшний день ГВ "Днепр" превышает 70 тысяч л.с. Напомню, что чуть более двух недель назад это была группа войск немногим больше 65 тысяч.

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Кроме того, ГВ "Днепр" имеет в составе:

  • Танки – около 380;
  • ББМ – до 1 тыс;
  • Артиллерия ствольная – 500;
  • РСЗВ – менее 100.

То есть, по технике, комплектация этой ГВ составляет от 30% до 40%. И если по количеству биомассы прирост отмечается, то по технике качественных изменений так и не произошло.

Так же, западнее Олешек, 24-й МСП 70-й МСД занял оборону. Возможно, это связано именно с теми интересными и очень странными делами, о которых я писал выше, а возможно и нет, но факт беспокойного окапывания отмечен.

В свою очередь разведосов из состава 127-й ОРБр отправили под Подлесное, как подкрепление 404-й МСП терморегулирующих вентилей… кхм, территориальных войск противника. Видимо отборные ТрВшники не справляются там с чем-то, или кем-то, но кто знает, с чем или кем именно. А потом им и подсыпали батальон разведосов.

Из этого можно сделать простой вывод, что беспокойство в рядах командования ГВ "Днепр" разрастается, по всё большей протяжённости левого берега. И оно не удивительно, ведь практически все те участки, о которых мы говорили выше, имеют крайне ограниченную логистику, перерезание которой является для РОВ фатальным.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
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