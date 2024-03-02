УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

У оккупантов рекорд в феврале всё же состоялся

Александр Коваленко
2 марта 2024, 06:10
В феврале в списке уничтоженной техники стало всё чаще появляться такое чудо как БМП-3 688М-СБ3КДЗ.
Армия РФ
Армия РФ / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

По налётам Shahed-131/136 за февраль… без демагогии.

За февраль российские оккупанты запустили по Украине 356 Shahed-131/136. Самый многочисленный пуск был зафиксирован 11 февраля – 45 дронов-камикадзе.

Общее количество пусков за месяц не сильно отличается от январского показателя, а так же октября-ноября 2023, или в пределах 300-400 пусков в месяц. Исключением стал рекордный декабрь 2023 - 625.

видео дня

Из этого можно сделать два осторожных вывода. Либо производство Shahed-131/136 стагнирует, либо идёт процесс поступательного накопления.

Напомню, что именно весной, с конца апреля по июнь 2023, РОВ вернулись к практике регулярных ракетных ударов и налётов дронами-камикадзе ограниченным БК.

Кстати, рекорд в феврале всё же состоялся.

939 единиц автотранспорта.

Компонента автотранспорта у РОВ горит стабильно рекордно три месяца подряд.

Рекорд оккупантов на фронте
Рекорд оккупантов на фронте / скриншот Александр Коваленко

В феврале в списке уничтоженной техники стало всё чаще появляться такое чудо как БМП-3 688М-СБ3КДЗ.

Думаю, кто-то обязательно скажет, а что удивительного, ты же каждый месяц как неистовый фетишист ведёшь подсчёт этих самых БМП-3 688М-СБ3КДЗ… и окажется неправ. Неправ, поскольку я подсчитывал всё это время БМП-2 675-СБ3КДЗ, улавливаете?

БМП-2 675-СБ3КДЗ это уникальная машина, с усиленной полимерными панелями бронёй, выдерживающими пулемётный выстрел 12,7-мм.

Уничтожено, повреждено и затрофеено таких машин более 50, не менее 3 взято в качестве трофеев.

Повышать бронирование БМП-2 до уровня 675-СБ3КДЗ россияне стали на рубеже 2021-2022 и у самой россии этих машин не так много. Периодичность появления и применения РОВ данных модификаций БМП говорит о возможностях российского ВПК производить и устанавливать современную усиленную броню, на простреливаемое на вылет советское наследие. Данные подсчёты позволили установить, что производство данных комплектов доведено до ротного комплекта. Но, вот в феврале зачастили БМП-3 688М-СБ3КДЗ.

В действительности же дополнительную полимерную защиту с таким индексом невозможно встретить в техдоках и техзаданиях. Везде присутствует именно 675-СБ3КДЗ из чего можно сделать простой вывод, 688М-СБ3КДЗ это тот же 675-СБ3КДЗ, но установленный на БМП-3. Старательно повышают живучесть "бэх"? А полимеров на "двойки" и на "тройки" хватит?

В общем, за февраль было верифицировано уничтожение 5 таких БМП-3. Посмотрим, как будет дальше.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Это хорошая новость": Байден подписал временный бюджет, шатдауна не будет

"Это хорошая новость": Байден подписал временный бюджет, шатдауна не будет

23:59 Мир
Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря

Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря

23:20 Синоптик
$18 млн предоставят африканской стране: Венгрия цинично отказалась помогать Украине

$18 млн предоставят африканской стране: Венгрия цинично отказалась помогать Украине

22:34 Мир
Все главные новости

Популярное

Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу 41627

Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу

Танки бросают на штурм: РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась 5293

Танки бросают на штурм: РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась

Страсти в Кремле: Медведев хочет отбить у Путина любовницу 3635

Страсти в Кремле: Медведев хочет отбить у Путина любовницу

Машина разобьется, а в дом прилетит ракета : Росс назвал опасные дни марта 2024 3417

"Машина разобьется, а в дом прилетит ракета": Росс назвал опасные дни марта 2024

Последние новости

06:35

Что значит "після дощику в четвер": языковед удивил объяснением

06:10

У оккупантов рекорд в феврале всё же состоялсямнение

04:20

Есть риск катастрофы: астролог сказал, когда в марте нельзя отправляться в путьВидео

03:43

Как самостоятельно сделать шугаринг: рецепт пасты, которая надолго избавится от волос

03:02

"Равноправие – это коммунизм": Скрипка считает, что в Украине женщины подавляют мужчин

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
02:30

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севераВидео

02:00

"Очень круто": дочь Елены Кравец рассказала о подарках от родителей

01:31

"Успеть до 20-х чисел марта": Влад Росс рассказал о кардинальных изменениях на работеВидео

01 марта, пятница
23:59

"Это хорошая новость": Байден подписал временный бюджет, шатдауна не будет

Реклама
23:48

"Он не доверяет украинцам": депутат Бундестага обвинил Шольца во лжи о Taurus

23:24

Две операции позади, еще одна впереди: Узелков рассказал о своем состоянии

23:20

Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря

23:08

Бывший бойфренд Пиппы Миддлтон покончил с собой

23:03

Экс-муж Бритни Спирс прореагировал на ее конфликт с Тимберлейком

22:34

$18 млн предоставят африканской стране: Венгрия цинично отказалась помогать Украине

22:25

Президент Аргентины Милей передал Украине вертолеты из РФ - Financial Times

21:47

Когда Страстная пятница в 2024 году: важные запреты в самый важный день перед Пасхой

21:41

Ксения Мишина стала жертвой мошенников и потеряла кругленькую сумму

21:23

У Путина будут устраивать "СВО" в Европе: в Чехии предупредили об угрозе

21:23

"Проблем быть не должно": ЕС усилит контроль за экспортом украинского зерна

Реклама
21:22

РФ лезет по всей полосе с огромным количеством пехоты: ВСУ - о наступлении возле Авдеевки

20:49

"Город не защищен": Зеленский не советует украинцам возвращаться в Харьков

20:44

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше

20:25

"Россия знает последствия": в НАТО прямо ответили на ядерные угрозы Путина

19:54

Потап неожиданно посвятил трогательный трек своей мамеВидео

19:49

Любовь закружит голову: три знака зодиака встретят своего человека в марте

19:44

В Украину идет потепление: где ворвется почти +20 градусов

19:22

Спецназ Франции в Украине: СМИ раскрыли планы Парижа и назвали две цели

19:15

Нововведения для мужчин: нардеп рассказал, будут ли вручать повестки за границей

19:15

Чистый четверг в 2024 году: что нельзя делать перед Пасхой, дата

19:10

Как Путин сам признался в совершении военного преступлениямнение

19:05

Путин "бредит" Киевом и захватом Украины: Бадрак рассказал, как разбить его "планы"Видео

18:42

Как правильно использовать пергамент: лайфхак, который упрощает готовку

18:38

Михаил Ткач. Как Польша наращивает торговлю с Россией через БеларусьВидеоблоги

18:34

"Украинцы хорошие люди": тысячи россиян устроили митинг на могиле НавальногоВидео

18:28

Я против того, чтобы немецкие солдаты воевали в Украине: заявление Шольца

18:13

Как легко отмыть кухню пароочистителем до блеска с минимум усилий

18:11

13 самолетов за месяц: Игнат признался, как ВСУ удалось устроить массовый самолетопад

17:51

Прогремело больше 30 взрывов: россияне обстреляли город на ХарьковщинеФото

17:48

Тоня Матвиенко с помощью нейросети спела в клипе вместе с мамой Ниной МатвиенкоВидео

Реклама
17:27

Будут в небе Украины уже в этом году: Зеленский сделал заявление по F-16

17:11

Сколько максимум денег можно снять в банкомате: какие лимиты установил Нацбанк

17:08

Девушка рассказала о своих секретах стирки: пункты которые сделают вещи лучше

17:02

Позиции ВСУ под плотным огнем РФ: военный - о сложной ситуации под Марьинкой

17:00

У Путина запустили операцию "Майдан-3": в ГУР назвали фамилии главных зачинщиков

16:59

Украина подписала важное соглашение по безопасности с НидерландамиФото

16:51

Сценарий отхода ВСУ на новые рубежи: ситуация у Авдеевки резко меняется – эксперт

16:33

"Все будет сделано": эксперт рассказал, как Украина может полностью вытеснить РФ с моря

16:24

Любовь придет уже 8 марта: Влад Росс расссказал, чего ждать в личной жизни с началом весны

16:17

Ошибка обойдется дорого: как правильно справиться с показаниями счетчиков света

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять