У оккупантов рекорд в феврале всё же состоялся

В феврале в списке уничтоженной техники стало всё чаще появляться такое чудо как БМП-3 688М-СБ3КДЗ.

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Армия РФ / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

По налётам Shahed-131/136 за февраль… без демагогии.

За февраль российские оккупанты запустили по Украине 356 Shahed-131/136. Самый многочисленный пуск был зафиксирован 11 февраля – 45 дронов-камикадзе.

Общее количество пусков за месяц не сильно отличается от январского показателя, а так же октября-ноября 2023, или в пределах 300-400 пусков в месяц. Исключением стал рекордный декабрь 2023 - 625.

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Из этого можно сделать два осторожных вывода. Либо производство Shahed-131/136 стагнирует, либо идёт процесс поступательного накопления.

Напомню, что именно весной, с конца апреля по июнь 2023, РОВ вернулись к практике регулярных ракетных ударов и налётов дронами-камикадзе ограниченным БК.

Кстати, рекорд в феврале всё же состоялся.

939 единиц автотранспорта.

Компонента автотранспорта у РОВ горит стабильно рекордно три месяца подряд.

Рекорд оккупантов на фронте / скриншот Александр Коваленко

В феврале в списке уничтоженной техники стало всё чаще появляться такое чудо как БМП-3 688М-СБ3КДЗ.

Думаю, кто-то обязательно скажет, а что удивительного, ты же каждый месяц как неистовый фетишист ведёшь подсчёт этих самых БМП-3 688М-СБ3КДЗ… и окажется неправ. Неправ, поскольку я подсчитывал всё это время БМП-2 675-СБ3КДЗ, улавливаете?

БМП-2 675-СБ3КДЗ это уникальная машина, с усиленной полимерными панелями бронёй, выдерживающими пулемётный выстрел 12,7-мм.

Уничтожено, повреждено и затрофеено таких машин более 50, не менее 3 взято в качестве трофеев.

Повышать бронирование БМП-2 до уровня 675-СБ3КДЗ россияне стали на рубеже 2021-2022 и у самой россии этих машин не так много. Периодичность появления и применения РОВ данных модификаций БМП говорит о возможностях российского ВПК производить и устанавливать современную усиленную броню, на простреливаемое на вылет советское наследие. Данные подсчёты позволили установить, что производство данных комплектов доведено до ротного комплекта. Но, вот в феврале зачастили БМП-3 688М-СБ3КДЗ.

В действительности же дополнительную полимерную защиту с таким индексом невозможно встретить в техдоках и техзаданиях. Везде присутствует именно 675-СБ3КДЗ из чего можно сделать простой вывод, 688М-СБ3КДЗ это тот же 675-СБ3КДЗ, но установленный на БМП-3. Старательно повышают живучесть "бэх"? А полимеров на "двойки" и на "тройки" хватит?

В общем, за февраль было верифицировано уничтожение 5 таких БМП-3. Посмотрим, как будет дальше.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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