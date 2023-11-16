У оккупантов намечается новый рекорд потерь

Российское командование опять начало РСЗО подтягивать ближе к ЛБС, чтобы создавать конкуренцию украинской артиллерии.

https://opinions.glavred.info/u-okkupantov-namechaetsya-novyy-rekord-poter-10517380.html Ссылка скопирована

Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Интересная тенденция.

За первую половину ноября РОВ потеряли 46 РСЗО. Это даже больше, чем потери их РСЗО за ряд месяцев в 2022-2023.

Возможно, в ноябре можно будет говорить о новом рекорде уничтожения российских РСЗО. Возможно. Но главное не это.

видео дня

Главное, почему это стало происходить. Российское командование опять начало РСЗО подтягивать ближе к ЛБС, чтобы создавать конкуренцию украинской артиллерии в вопросах контрбатарейной борьбы и для поражения тылов.

Потери оккупантов / facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

В итоге, она оказывается в максимально благоприятной зоне поражения.

Что тут скажешь... Выхода она другого не найдут, а потому "Грады", "Смерчи" и "Ураганы" будут стабильно и системно гореть и в дальнейшем.

за чем мы и наблюдаем.

Stay Tuned и… Слава нації!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.