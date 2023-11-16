У оккупантов намечается новый рекорд потерь

Интересная тенденция.
За первую половину ноября РОВ потеряли 46 РСЗО. Это даже больше, чем потери их РСЗО за ряд месяцев в 2022-2023.
Возможно, в ноябре можно будет говорить о новом рекорде уничтожения российских РСЗО. Возможно. Но главное не это.
Главное, почему это стало происходить. Российское командование опять начало РСЗО подтягивать ближе к ЛБС, чтобы создавать конкуренцию украинской артиллерии в вопросах контрбатарейной борьбы и для поражения тылов.
В итоге, она оказывается в максимально благоприятной зоне поражения.
Что тут скажешь... Выхода она другого не найдут, а потому "Грады", "Смерчи" и "Ураганы" будут стабильно и системно гореть и в дальнейшем.
за чем мы и наблюдаем.
Stay Tuned и… Слава нації!
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".