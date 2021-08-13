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У нас больше нет ресурса, чтобы давать политикам время в кредит

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

13 августа 2021, 06:30

Время политиков, делающих не свою работу и формирующих "мир наизнанку" безвозвратно проходит.

Порошенко, Зеленский
Время Зеленского и Порошенко безвозвратно проходит / УНИАН

Политики "не той системы". Каждый раз, когда я случайно включаю Прямой канал, я понимаю причины поражения Порошенко и фундаментальные факторы, которые не позволят ему вновь прийти к власти.

И каждый раз ошибочность его стратегии вызывает у меня недоумение. Объясню почему.

В идеологическом плане, Порошенко - классический политик правого толка: Армия, Мова, Вира.

В таком случае логично формировать экономическую доктрину развития страны на базе экономического национализма.

Так делали все лидеры, которые в своих странах претендовали на роль "отца нации": "Батько", "Ата", "Гетман"...

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Понятно, что в реал-политике действия Порошенко в 2014-2019 были диаметрально противоположны доктрине экономического национализма - он осуществил полную сдачу экономического суверенитета.

Кто-то скажет, что это цена поддержки Запада.

А я тогда в ответ - а как же история Пак Чон Хи в Южной Корее?

Лидера, создавшего феномен "корейского экономического чуда".

Он и с США дружил, и с коммунизмом боролся, и с северной Кореей воевал, и войска во Вьетнам посылал, но при этом яростно защищал экономический суверенитет своей страны и проводил протекционистскую политику.

Допустим, эти ошибки Порошенко можно списать на его неумение формировать подобные идеи (хотя в рамках своего Рошена он создал концепцию корпоративного национализма, так почему в масштабах страны не смог?).

Но сейчас можно уже было сделать свой выбор. Правильный.

Если ты оппозиция - формируй альтернативные смыслы.

Но включите Прямой.

Там 24 часа в сутки вещают "вульгарные либералы" и инвестбанкиры. Фамилии принципиально не называю, вы их и так знаете.

Читайте такжеУ Зеленского исчезли иллюзииИ они беспрерывно вдалбливают в головы 25% избирателей с ярко выраженным стокгольмским синдромом, что Зеленский - просто плохо делает "реформы Порошенко": сдает позиции и не столь решительно продвигается по пути полного уничтожения страны.

И этим Порошенко полностью убивает свои шансы на повторный политический успех.

Я не знаю, кто у него политтехнолог, но тут любому человеку с мозгами понятно, что формула власти для Порошенко: Власть = АРМОВИР + Экономический национализм.

С другой стороны, ошибки Порошенко - это его трабл.

Может все и к лучшему: все равно он не сможет стать украинским Пак Чон Хи. Им становятся или с первого захода, или никогда.

Кстати, о Пан Чон Хи.

Непонятно, откуда взялась любовь Порошенко к цитированию Ли Куан Ю?

Очевидно, что подобная аналогия хромает на обе ноги, и коррупционные скандалы это подтвердили.

Ну не похож Порошенко на человека, способного посадить своего подельника.

А вот Пак Чон Хи мог бы стать для него прототипом.

Тот тоже пришел к власти на волне студенческих волнений, активно распластывался перед американцами и даже термин "четвертая республика" при нем возник (принятие новой Конституции) - Ложкин даже не знал, насколько он был близок к истине (или кто там писал тот магнум опус), хотя в своей книге проводил параллель с Францией, а не Южной Кореей.

Та же каша у нас была и в контексте внешнеполитических ставок.

Националистическая доктрина подразумевает дружбу с республиканской партией США, а Порошенко выбрал демократов, хотя его АРМОВИР для радикального крыла демпартии Америки - это как жуткий анахронизм в стиле чернокнижника, средневековое мракобесие.

Самое смешное, что Зеленский, который шел под лозунгом еще большего "либерализма", в итоге начинает играть в экономический национализм. Но только играть.

Читайте такжеДействительно ли началось падение рейтинга ЗеленскогоХотя экономический национализм еще может стать доминирующей доктриной у нас (если в Украине сработает инстинкт самосохранения).

Но реализовывать ее будет не Зеленский и не Порошенко.

Это должен быть политик, который:

1) органично монтируется с данной концепцией;

2) всегда был ее сторонником;

3) окружен единомышленниками, разделяющими эти идеи;

4) начнет ее реализовывать с первых дней нахождения у власти;

5) способен отстаивать экономический суверенитет в международных отношениях.

Время политиков, делающих не свою работу и формирующих "мир наизнанку" безвозвратно проходит.

Точнее сказать, у нас нет больше ресурса, чтобы давать им время в кредит.

Кредитный лимит на "карточке истории" закончился.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Алексей Кущ
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