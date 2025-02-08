Ситуация является патовой, и имеет мало шансов на решение в этом году.

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Дональд Трамп / фото: скриншот из видео

В СМИ забросили якобы план Трампа, который выглядит следующим образом: перемирие - выборы президента Украины - мирный договор. Если это действительно концепт плана, то у меня плохие новости для команды Трампа.

Перемирие не может быть первым пунктом плана, поскольку не устраивает ни нас, ни орков. Нам оно не подходит, поскольку сейчас орки вынуждены сжигать все свои резервы и накопления в постоянных штурмах, чтобы поддерживать "пирровое" продвижение. Если они выиграют время, то перегруппируются, накопят свежего мяса, нааккумулируют ракет и бомб, сконцентрируются и позже ударят очень сильно.

Орков не устраивает перемирие, поскольку оно даст передышку нашим истощенным войскам, позволит нарыть новые оборонительные укрепления, накопить дроны и снаряды.

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Более того, Трамп хочет двигаться через принуждение. Для орков он предложит усиление санкций и увеличение помощи нам. А нам наоборот будет угрожать прекращением помощи. Это не сработает, поскольку риски значительно выше для обеих сторон, а запас продолжать воевать еще сохраняется значительный.

Как я и писал в своем прогнозе, ситуация является патовой, и имеет мало шансов на решение в этом году.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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