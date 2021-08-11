У людей очень быстро кончаются деньги

У украинцев очень быстро кончаются деньги / УНИАН

Беспокойство, нервы, бессонные ночи – очень быстро деньги кончаются у людей. Это действительно звучит серьезно и угрожающе для большинства украинцев — деньги кончаются. Что будет с Украиной? Когда Кабмином и Радой правят не здравый смысл и профессионализм, а артистический популизм. Вот последние сообщения одного лишь вчерашнего дня из новостной ленты:

- начисления за жилищно-коммунальные услуги с начала этого 2021 года выросли на треть;

- задолженность по зарплате в Украине за первое полугодие достигла почти 3,6 млрд грн, это на 14,2% выше, чем за аналогичный период 2020 года (для сравнения: задолженность по зарплате перед украинцами в начале 2014 года составляла 0,8 млрд грн);

- в годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция в Украине ускорилась до 10,2%;

- потребительские расходы населения растут, однако в их структуре доминируют товары и услуги первой необходимости (продукты питания, коммунальные услуги), - отметил председатель Совета НБУ БогданДанилишин.

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Читайте такжеПочему не стоит радоваться росту зарплаты до 500 долларовОт себя добавлю: когда даже на простые продукты питания и лекарства денег не хватает, то люди берут взаймы, соответственно, потребительское кредитование по-прежнему остается самым прибыльным сегментом для украинских банков. Ставки по кредитам населению во II квартале 2021 года колебались в пределах 30% годовых! Ну, и где же совесть и стыд? Это не банкиры, это гребаные ростовщики, да и только. И плевали власти и ростовщики на несчастных и бедных заемщиков, поэтому розничное кредитование в Украине растет все более высокими темпами: объемы чистых гривневых кредитов физическим лицам во II квартале 2021 года выросли на 8,7% и на 23,8% год/к году.

При этом предприятия малого и среднего бизнеса разоряются, сокращаются рабочие места. Безработица нарастает. Опять нищета и стресс, которые пережить людям чрезвычайно трудно. Утеряно доверие к Кабмину и Верховной Раде, которые не могут упреждать угрозы коронакризиса. Всё труднее опровергать то, что подавляющее большинство населения Украины недовольны очень низким уровнем жизни и оплатой своего труда. И все хотят, чтобы пенсии народных депутатов и топ-чиновников были точно такими же, какие они придумали для всей страны.

Читайте такжеБизнес стал отдавать предпочтение "золотому матрасу"Коррупция в Украине зашкаливает. Без работы остается всё больше молодых, активных и рассерженных граждан. В этой связи, может быть, не совсем уместное сравнение, но такое ощущение, что не за горами то время, когда местные депутаты вслед за возвращением прежних названий улиц рассмотрят и альтернативные предложения, напоминающие военный коммунизм, - тотальная карточная система и комиссары на заводах.

Это горькая правда сегодняшнего дня. Или я ошибаюсь?